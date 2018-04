AVIS DE VACANCE DE POSTE OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

SHELTER-AFRIQUE est une institution panafricaine de financement du logement créée par des États africains et d’autres partenaires dédiés à l’investissement dans le logement et le développement urbain dans les pays africains.

L’actionnariat actuel comprend 44 États africains, la Banque Africaine de Développement et l’African Reinsurance Corporation. L’institution dont le siège se trouve à Nairobi au Kenya, lance un appel à candidatures auprès des ressortissants de ses États membres pour les postes vacants suivants. Le poste sera initialement basé à Nairobi avec une éventuelle réinstallation dans des bureaux régionaux à Abuja au Nigeria ou à Abidjan en Côte d’Ivoire.

POSTE : Responsable de la gestion des projets et du portefeuille

Objectif global :

Relevant du Directeur des Projets et de la Gestion du Portefeuille, le Responsable des Projets et de la Gestion du Portefeuille est chargé de l’évaluation technique et du suivi de la mise en oeuvre des investissements de Shelter-Afrique dans la construction immobilière, les joint-ventures, les prêts en participations et les lignes de crédit afin de s’assurer que la mise en oeuvre est conforme à la conception, à l’engagement des ressources et aux échéanciers. Le Responsable sera également chargé de procéder à l’évaluation, à la surveillance, et à l’élaboration du compte rendu relatif au montant des fonds propres investis, d’assurer la supervision des décaissements et des remboursements relatifs aux prêts de projets qui lui seraient confiés. Il sera chargé de détecter les signes avant-coureurs de défaillances et de proposer des mesures correctives en vue d’une solution rapide des problèmes.

Qualifications et Expérience Minimales :

a) Un diplôme Universitaire en architecture, en métrologie, en génie, en économie du bâtiment ou dans un domaine technique similaire; Un Masters degree en architecture, Métrologie, ingénierie, économie du bâtiment, dans la gestion des affaires, les finances ou la gestion de projets constituera un atout supplémentaire ;

b) Au moins 5 ans d’expérience dans la construction, le financement ou la supervision de projets immobiliers ;

c) Un certificat professionnel en gestion de projet constituerait un atout supplémentaire ;

d) Justifier de compétences et de connaissances en analyse financière, évaluation de projet, gestion de projet, flux de trésorerie de projet, analyse des risques et techniques de couverture ;

e) Être axé sur les solutions et féru de la communication, avec un esprit analytique, axé sur la prise de décision, la résolution de problèmes et la négociation ;

f) De solides capacités de leadership et la capacité de susciter le respect de la part des partenaires et des équipes de projet constitueront un atout majeur ;

g) Maîtrise des technologies de l’information, notamment la connaissance des progiciels de gestion des projets ;

h) L’aptitude à travailler en français et en anglais constituera également un atout supplémentaire.

Les candidatures doivent être transmises exclusivement par courriel à l’adresse jobs@shelterafrique.org. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 avril 2018.

Pour plus d’informations sur la position et comment postuler, nous vous prions de bien vouloir visiter notre site Web : http://www.shelterafrique.org

Responsable de la gestion des projets et du portefeuille