Contribuez aux orientations stratégiques des projets du bureau multi-pays de l’UNOPS au Sénégal.

Le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) recrute un(e) Head of Support Services/Responsable des Services d’Appui afin d’assurer l’appui de gestion et de contrôle des activités financières, d’achats et de ressources humaines de l’ensemble des projets sous la responsabilité de son bureau multi-pays du Sénégal. Ce bureau supervise plus de 30 projets au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Mali, au Niger et au Sénégal.

Date Limite : 26 avril 2018

Pour postuler : https://goo.gl/S6fq3u

