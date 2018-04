COMMENT S’INTRODUIRE SUR LES MARCHÉS AFRICAINS ?

MBA INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE & MARCHÉS AFRICAINS

L’Afrique est devenue pour les entreprises mondiales le nouvel Eldorado économique. Mais comment appréhender ce marché complexe et multiple ?

L’image de l’Afrique s’est sensiblement améliorée dans les médias et auprès de l’opinion publique internationale. Peu à peu, les breaking news annonçant un coup d’État ou les ravages de la famine font place à une Afrique entreprenante et connectée au reste du monde. Dopée par une quinzaine d’années de croissance moyenne en territoire positif, une nette amélioration du climat des affaires, de réelles avancées en matière de gouvernance, la robustesse de sa croissance démographique et l’apparition d’une middle class qui se développe, l’attractivité de l’Afrique s’impose désormais dans les agendas des entreprises mondiales.

Se réinventer en permanence

Pour autant, les marchés africains ne sont pas devenus plus aisés à appréhender. La percée de nouvelles puissances, la diversification des partenaires internationaux, la faillite des réseaux anciens, la relative faiblesse de l’Etat de droit, l’insécurité judiciaire et foncière, la difficulté d’accès à des statistiques fiables et à jour, la résilience de la corruption, les inégalités sociales, l’hyper présence du téléphone mobile ou la montée en puissance d’une nouvelle élite jeune, instruite et décomplexée, sont quelques éléments, parmi d’autres, qui rebattent les cartes, presque jour après jour. Ils pressent autant les entreprises, les organismes de développement, que les pouvoirs publics locaux, à se réinventer en permanence.

Un MBA pour se former à l’intelligence économique sur les marchés africains.

Las d’assister à des conférences internationales et de s’appuyer sur des analyses théoriques, ces trois catégories d’acteurs sont en quête de formations véritablement opérationnelles pour surveiller, veiller, décrypter et comprendre les nouvelles dynamiques des marchés africains tout en restant concentrés sur leur cœur de métier. C’est précisément en réponse à cette demande que le MBA « Intelligence économique et marchés africains » a été créé par les MBA ESG (Paris) en partenariat avec le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE).

Ouvert aux diplômés BAC+4/5 d’école de commerce et d’ingénieur, des cursus de sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion, ainsi qu’aux cadres, diplomates ou officiers en reconversion, ce programme vise à former des professionnels de la collecte d’informations de sources électroniques et humaines, de la veille concurrentielle, de l’investigation économique et financière, de l’analyse stratégique, de l’influence, de la contre-influence, et de la diffusion sécurisée du renseignement utile à la prise de décision. Cette formation, qui ouvrira en octobre 2018, à Paris, est dirigée par Guy Gweth, spécialiste des marchés africains, en charge de « Doing Business in Africa » à Centrale Supelec depuis 6 ans.

Plus d’informations sur le programme : www.mba-esg.com/ja

