30 ans au service du développement

Cette année SETYM International célèbre son 30ème anniversaire.

Depuis sa création, SETYM s’est consacrée au renforcement des capacités des membres des unités de gestion de projet ainsi que des agents et cadres de la fonction publique, contribuant au succès des projets de développement. Nous sommes un partenaire des gouvernements et des bailleurs de fonds qui investissent dans le perfectionnement des gestionnaires de projets. Ces gestionnaires sont les acteurs clés des réformes et des changements dans leur pays. Nous partageons avec eux notre expertise et notre savoir faire afin d’accroître leur performance et d’atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté, de croissance et de bonne gouvernance.

Notre équipe est fière des résultats obtenus et de notre empreinte autant sur le plan institutionnel que sur les parcours professionnels. Durant 3 décennies, plus de 20 000 cadres de 115 pays ont suivi une formation chez SETYM. C’est un honneur de constater que parmi eux, plusieurs ont évolué dans leur carrière jusqu’à atteindre les plus hautes sphères de l’État. Nos participants nous attestent de leur satisfaction et de leur appréciation, comme en témoigne le taux annuel de réinscription. En effet, nos groupes sont constitués de 30% d’anciens participants qui souhaitent revivre l’expérience SETYM.

Dans un contexte de rationalisation des ressources, le budget « formation » est souvent sacrifié. Il n’en demeure pas moins que le meilleur investissement d’une institution réside dans le renforcement

des capacités de son personnel, son principal actif. Ces hommes et ces femmes sont l’élément central du développement, de la pérennité et de l’essor de toute organisation. Il est absolument nécessaire de continuer à appuyer les pays en renforcement des capacités, d’autant plus que les projets de développement exigent des compétences de haut niveau, notamment en gestion de projet, en passation de marchés, en gouvernance et en développement durable.

Au nom de notre équipe, je tiens à remercier tous nos participants de leur fidélité ainsi que les gouvernements et les bailleurs de fonds de leur confiance.

Afin de souligner ce 30ème anniversaire, SETYM International organisera différents concours et événements dans ses centres de formation. De plus, nous effectuerons un don au profit de l’UNICEF Canada pour soutenir l’éducation des enfants. Vous pouvez y contribuer avec nous en participant à l’un de nos séminaires cette année. Plus vous êtes nombreux à prendre part à nos célébrations, plus le don sera substantiel. Au plaisir de vous accueillir dans l’un de nos centre !

MISSION

Contribuer à une performance accrue des projets de

développement et des institutions publiques par une

meilleure gestion des ressources et le renforcement

des capacités.

S’associer au succès professionnel de nos

participants par le partage de notre savoir-faire et de

notre expertise.

VALEURS

SETYM conforte sa mission en souscrivant aux valeurs suivantes :

• Excellence et professionnalisme unanimement

reconnus

• Relations humaines et tradition d’hospitalité

• Ouverture sur le monde et respect des cultures

• Valorisation du partage d’expériences et esprit de collaboration

• Engagement à la satisfaction de notre clientèle dans le respect de l’éthique et la transparence

VISION

Demeurer le leader reconnu dans le renforcement des capacités en offrant des formations pratiques et innovantes.

Être un partenaire émérite dans la gestion du changement ainsi qu’un appui dans la mise en oeuvre des projets de développement.

30 ans au service du développement