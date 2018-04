Notre coeur bat en Afrique depuis plus de 160 ans.

Concessionnaire Caterpillar depuis 85 ans, JA Delmas est présent dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo et compte à

ce jour plus de 2 200 collaborateurs à travers son Réseau.

Nous intervenons dans des domaines variés :

• Construction & Infrastructures (TP, terrassement, agriculture) ;

• Exploitation minière ;

• Energie (groupes électrogènes, centrales électriques, moteurs marins et industriels, énergie solaire) ;

• Equipements Industriels (compresseurs Sullair, chariots élévateurs et matériel de manutention Hyster).

Nos équipes proposent des matériels fiables et performants, neufs ou d’occasion, dotés des dernières technologies. Elles apportent un support technique d’excellence, fournissent des pièces détachées d’origine, des solutions

globales de location et de financement. Grâce au développement de nos infrastructures locales sur plus de 50.000m2, nos clients bénéficient d’une qualité de service optimale et d’un véritable accompagnement Après-Vente :

comptoirs et ateliers de réparation et maintenance sur chacun de nos sites, 2 Centres de Reconditionnement de Composants, un centre de formation technique régional.

Notre ancrage africain, la force de notre Réseau, notre matériel de renommée internationale et l’expertise de nos équipes nous permettent d’apporter les solutions adaptées à toutes les demandes. Notre ambition : contribuer au succès de tous les projets de nos Clients et demeurer le Partenaire de Référence.

Rejoignez-nous !

Secteurs BTP, Mine, Energie, Equipement Industriels