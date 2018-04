République Démocratique du Congo

Ministère de l’Énergie et Ressources hydrauliques

AVIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

1. Contexte

La République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu de la Banque Africaine de Développement (BAD) des fonds en vue de financer l’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur de l’électricité à travers un projet

dénommé « Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur de l’Electricité », PAGASE en sigle.

Le gouvernement de la RDC se propose d’utiliser une partie de ce financement pour recruter le personnel de l’Unité de Coordination et de Management des projets du ministère de l’Energie et Ressources hydrauliques, UCM en sigle, instituée comme agence d’exécution du projet PAGASE. UCM a confié au Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat (COPIREP) la mission de procéder au recrutement de ce personnel.

Le recrutement projeté vise le personnel appelé à occuper les onze (11) postes suivants :

1. Chef du Projet PAGASE ;

2. Assistant du Coordonnateur d’UCM ;

3. Ingénieur spécialiste en transport et distribution d’électricité ;

4. Chargé de passation des marchés ;

5. Comptable ;

6. Documentaliste Informaticien ;

7. Economiste ;

8. Socio-économiste ;

9. Juriste ;

10. Chargé de communication ;

11. Chargé du système d’information.

2. Conditions de dépôt des candidatures

Pour les postes de leur choix, les personnes intéressées sont invitées à adresser directement leur candidature à COPIREP à l’adresse suivante : 1er Etage Immeuble Flamboyant, croisement des avenues LUMPUNGU et EQUATEUR, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, République Démocratique du Congo ou aux adresses électroniques : cpm@copirep.org et copirep@copirep.org. Les candidatures féminines sont vivement

encouragées.

Devront être joints à la candidature un CV (format Word) avec indication de trois personnes de référence et une Lettre de motivation de 2 pages maximum. Les termes de référence des différents postes sont disponibles

sur les sites suivants : www.copirep.cd et www.ucmenergie-rdc.com.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 avril 2018 à 24h00. Seuls les candidats présélectionnés seront informés et convoqués par COPIREP pour la suite du processus.

Pour UCM, Le Coordonnateur

Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur de l’Electricité