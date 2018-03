RESPONSABLE ÉQUIPE PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT H/F

Contrat CDI

L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré 8,3 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

Description de la mission

La Division Eau et Assainissement (EAA) de l’AFD instruit, finance et met en œuvre les programmes et projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, en appui aux politiques sectorielles nationales et locales dans les pays d’intervention de l’AFD. Au sein de cette division, le/la Responsable équipe projet Eau et Assainissement est responsable de la prospection, de l’instruction et du suivi d’une partie des financements dans les domaines de l’eau de l’assainissement.

Missions:

1/ Assurer la responsabilité de la conduite des projets financés par l’AFD dans l’eau et l’assainissement dans des pays définis, en appui aux politiques sectorielles locales à travers :

– un appui aux agences de l’AFD dans les pays d’intervention pour la pré-identification des projets;

– une analyse des besoins, de la conception à la négociation des projets ou programmes et la présentation des dossiers de financement aux instances de décision de l’AFD;

– la rédaction de notes synthétiques à destination des instances de l’AFD et des autres partenaires;

– le suivi et la mise en oeuvre les projets ou programmes après décision de financement, la veille du respect des engagements (financiers, délais, conditions préalables ou suspensives, etc.) jusqu’à clôture des opérations;

– l’interface avec les éventuels autres bailleurs de fonds en cofinancement;

– l’animation de l’équipe projet en lien avec les autres entités de l’AFD.

2/ Suivre l’environnement institutionnel et économique des politiques sectorielles d’eau et d’assainissement en participant au dialogue sur les politiques engagées par les autorités nationales des pays d’intervention à travers :

– un diagnostic du fonctionnement du secteur dans son ensemble dans le pays concerné;

– un dialogue avec les autorités (ministères, sociétés d’eau et d’assainissement, agences de bassin, collectivités, etc.) lors des missions dans les pays d’intervention;

– une veille sur les actions des autres intervenants (bailleurs, ONG, entreprises etc.) dans chaque pays.

3/ Contribuer à la production de connaissances relevant de ce secteur qui comprend :

– la capitalisation des compétences au sein de la division;

– la réalisation de supports de communication et de stratégies internes ou externes;

– l’animation de réflexions au sein de la division (veille, animation de réseaux, études et publications, etc.).

4/ Développer les réseaux avec les partenaires internationaux et le tissu industriel français à travers :

– la veille sur les savoir-faire français dans le secteur;

– la participation en tant qu’intervenant dans des conférences/évènements organisées sur ce secteur;

– la mise en œuvre des partenariats stratégiques signés par l’AFD.

Profil

Le poste requiert une formation initiale d’ingénieur et une pratique professionnelle confirmée de 10 ans minimum dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, aussi bien sur les aspects techniques qu’institutionnels. Cette expérience aura spécifiquement été acquise dans le domaine de l’ingénierie, de la gestion des ressources en eau et/ou d’exploitation de services d’eau et d’assainissement, et du dialogue sur les politiques sectorielles. Elle aura été acquise en partie dans les pays en voie de développement mais aussi en France. Une expérience dans la conduite de projets est souhaitée.

Par ailleurs, le poste requiert un esprit de synthèse, des capacités rédactionnelles importantes et un bon relationnel.

Compte tenu du domaine géographique d’intervention et des nombreuses relations avec les bailleurs de fonds présents dans ce secteur, la maîtrise de l’anglais est indispensable et celle de l’espagnol ou du portugais est hautement souhaitée.

Le poste requiert une disponibilité pour des missions à l’étranger : en moyenne 50 jours/an.

http://afd.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2268&idOrigine=1402&LCID=1036&offerReference=18-NAT-EAA-2268

