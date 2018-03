APPEL À CANDIDATURES

Recrutement de cadres dirigeants pour la Holding et une de ses filiales

Un groupe bancaire spécialisé dans la Finance Islamique et leader sur le marché de l’Afrique de l’Ouest recrute

Poste : (01) Directeur Risques Groupe pour la holding (Dakar, Sénégal)

Attributions du poste :

• Définir et mettre en oeuvre la politique générale et toutes les questions liées à la fonction risques ;

• Conduire les processus d’identification, d’évaluation, de gestion et d’atténuation des risques dans le Groupe ;

• Analyser et donner un avis motivé sur les dossiers significatifs d’octroi de financements ;

• Piloter les revues périodiques de portefeuilles d’engagements ;

• Piloter le processus de surveillance des risques opérationnels et des risques de marché ;

• Mettre en place et suivre les procédures opérationnelles de gestion des risques dans le Groupe ;

• Participer à la stratégie Groupe de respect du dispositif prudentiel en vigueur dans les pays d’implantation ;

• Superviser les équipes dédiées à la gestion des risques aussi bien à la holding que dans les filiales ;

• Gérer les relations avec les autorités de régulation prudentielles ;

• Superviser les séances de tests et de simulations dans les filiales.

Profil du candidat :

• Etre titulaire d’un diplôme de formation supérieure Master, DESS en Management des Risques, Finance, Banque, Contrôle de Gestion, Audit, etc.

• Justifier d’une expérience de 10 ans minimum dont 3 ans dans la gestion des risques dans le milieu bancaire ;

• Avoir d’excellentes connaissances techniques en général et en particulier des IFRS, PCB (UMOA) ;

• Avoir une bonne compréhension du cadre de Bâle II et III ;

• Avoir la capacité à développer et maintenir les relations avec les clients internes et externes ;

• Avoir d’excellentes capacités de communiquer des idées complexes de manière claire auprès d’audiences diverses ;

• Posséder une éthique infaillible ;

• Etre à la recherche des meilleures méthodes et techniques de performance ;

• Etre bilingue Anglais / Français ;

• Etre disposé à voyager à l’international pour 25% de son temps de travail.

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature comprenant au minimum un CV, une lettre de motivation, une copie des diplômes universitaires, trois références professionnelles par mail à l’adresse cirecrutement@deloitte.com au plus tard le dimanche 8 avril 2018 à 18H00 GMT.

Merci de préciser dans l’objet du mail l’intitulé du poste visé (DGA Guinée, Directeur Risques Groupe).

Seuls les candidats éligibles seront invités à produire des documents complémentaires et à participer à une série d’entretiens.

