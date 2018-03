Membres du Comité d’examen indépendant

Gavi « l’Alliance du Vaccin » est un partenariat public-privé qui s’engage à sauver la vie des enfants et à protéger la santé des populations en augmentant l’utilisation équitable des vaccins dans les pays à faible revenu. L’Alliance Gavi réunit ainsi tous les principaux acteurs de la vaccination à la fois dans les pays bénéficiaires et les pays donateurs : l’Organisation Mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Banque Mondiale, les acteurs de l’industrie du vaccin, des instituts de recherche en santé, des organisations de la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres organisations philanthropiques privées. Depuis 2000, Gavi a contribué à la vaccination de près de 640 millions d’enfants et à la prévention de plus de 9 millions de décès futurs.

Gavi s’appuie sur son Comité d’examen indépendant (CEI), un groupe d’experts indépendants et impartiaux, pour garantir l’intégrité et la cohérence d’un processus de financement ouvert et transparent. Le CEI considère le soutien de Gavi de façon holistique et fait des recommandations à Gavi sur l’éventuel financement des plans et programmes nationaux – tant pour le soutien aux nouveaux vaccins que pour le renforcement des systèmes de santé.

Aujourd’hui, Gavi cherche à nommer une trentaine d’experts supplémentaires en santé publique en tant que nouveaux membres du CEI. Les nouveaux membres du CEI apporteront leur expertise et leur notoriété dans un domaine de la santé publique pertinent pour Gavi. Collectivement, l’expertise des membres du CEI comprendra les programmes de vaccination, en particulier dans les domaines clefs tels que la rougeole et la rubéole, le VPH et la typhoïde, et un volet supplémentaire dans le renforcement des systèmes de santé, la chaîne du froid et la logistique, l’analyse financière et budgétaire dans le contexte des pays en développement et, idéalement, dans des situations de fragilité et d’urgence.

Gavi recherche des personnes qui ne sont pas seulement des experts techniques renommés, mais des personnes dotées d’un esprit d’équipe fort et d’une bonne gestion du stress. La capacité de communiquer de manière convaincante, à l’oral comme à l’écrit, est essentielle. La langue de travail du CEI est l’anglais. La maîtrise du français est un avantage et est requis pour au moins la moitié des nouveaux membres du CEI. La maîtrise de l’espagnol ou du portugais serait également utile.

Gavi a retenu les services de Russell Reynolds Associates pour faciliter ces nominations.

Vous trouverez l’ensemble des informations concernant les qualifications, les modalités et les

conditions de service sur le lien suivant : www.rraresponses.com

La date de clôture des candidatures est le 21 avril 2018.

