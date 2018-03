APPEL À CANDIDATURES

Recrutement de cadres dirigeants pour la Holding et une de ses filiales

Un groupe bancaire spécialisé dans la Finance Islamique et leader sur le marché de l’Afrique de l’Ouest recrute

Poste : (01) Directeur Général Adjoint (Exploitation) pour la filiale de Guinée (Conakry)

Attributions du poste :

• Défi nir et mettre en oeuvre la politique de la banque en termes d’organisation et de supervision opérationnelle ;

• Défi nir et mettre en oeuvre la politique commerciale et marketing de la fi liale pour le marché des Entreprises et le Retail ;

• Développer le portefeuille existant de clientèle privée, d’entreprises, d’institutions publiques et privées, etc. ;

• Mettre en oeuvre une politique saine de distribution de fi nancements et garantir la qualité du portefeuille d’engagements selon les normes du Groupe ;

• Mettre en oeuvre la stratégie de segmentation de la clientèle et assurer la rentabilité des différents segments ;

• Participer à la préparation des échéances clé de la vie de la Banque et assurer la continuité de l’activité et de l’exploitation ;

• Mettre en oeuvre le processus budgétaire de l’exploitation et s’assurer que les plans d’actions permettent d’atteindre les objectifs fi xés ;

• S’assurer du respect des règles, des procédures et de la Conformité pour son périmètre ;

• Mettre en oeuvre les orientations et politiques en matière de gestion du capital humain.

Profil du candidat :

• Etre titulaire d’un diplôme de formation supérieure MBA, Master, DESS, DEA en Finance, Banque, Administration des entreprises, Gestion, Audit, Marketing, etc. ;

• Justifier d’une expérience de 10 ans minimum dans le milieu bancaire et dans le management dont 5 ans au minimum en tant que membre du comité de Direction ;

• Maîtriser les techniques de management et d’animation d’équipe, et avoir des compétences avérées de développement commercial ;

• Etre apte à alterner des sujets très opérationnels et des sujets de stratégie business ;

• Etre doté(e) d’un relationnel aisé, d’une forte capacité de conviction, et savoir anticiper les exigences des clients ;

• Etre bilingue Anglais / Français et avoir une bonne maîtrise des outils informatiques.

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature comprenant au minimum un CV, une lettre de motivation, une copie des diplômes universitaires, trois références professionnelles par mail à l’adresse cirecrutement@deloitte.com au plus tard le dimanche 8 avril 2018 à 18H00 GMT.

Merci de préciser dans l’objet du mail l’intitulé du poste visé (DGA Guinée, Directeur Risques Groupe).

Seuls les candidats éligibles seront invités à produire des documents complémentaires et à participer à une série d’entretiens.

