La Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière multilatérale de développement panafricaine établie dans le but de contribuer au développement économique et au progrès social en Afrique.

Elle est au cœur de la transformation de l’Afrique et de l’amélioration de la qualité de la croissance africaine. Afin de se concentrer au mieux sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013 – 2022) et de réaliser un plus grand

impact sur le développement, la Banque a défi ni pour ses interventions en Afrique, cinq grands domaines (Top 5) à intensifier pour accélérer l’obtention de résultats à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation,

l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

Le complexe :

La Vice-présidence pour le secteur privé, l’infrastructure et l’industrialisation est essentielle à la mission de la Banque qui vise à développer le secteur privé, améliorer l’infrastructure et accélérer l’industrialisation. Les principales fonctions du Complexe consistent à i) renforcer l’environnement favorable au développement du secteur privé [et du secteur financier] propice à la croissance inclusive et au développement durable ; ii) appuyer

le développement d’infrastructures fi ables et durables, y compris les villes et le développement urbain ; et iii) accorder une attention renouvelée à la performance industrielle et commerciale en appui à la transformation structurelle sur l’ensemble du continent africain. Le Complexe s’appuie sur le savoir, le cofinancement et les partenariats pour attirer les capitaux privés et travailler avec les gouvernements à l’exécution du programme de

développement de la Banque.

Le département recruteur :

Le rôle principal du Département du Développement du Secteur Financier est d’aider les pays membres régionaux (PMR) à accroître la portée, la profondeur et l’ampleur de leurs systèmes financiers tout en préservant la

stabilité financière. Le département a quatre objectifs à long terme : (i) le développement d’un secteur privé dynamique à travers un accès inclusif pour les ménages et les entreprises aux services financiers ; (ii) renforcer

les acteurs du marché; (iii) développer des marchés de capitaux efficaces, et (iv) approfondir l’intégration financière régionale. Associé à d’autres départements du complexes de l’Industrialisation, de l’Infrastructure et

du Secteur Privé, le Département du développement du secteur financier est responsable de la mise en oeuvre de la Stratégie du Développement du Secteur Financier du Groupe de la Banque 2014-2019 vers des systèmes

financiers dynamiques, innovants, robustes et compétitifs, nationaux et régionaux, à la fois pour le secteur public et privé des PMR. Le département du secteur financier joue un rôle transversal dans la réalisation des hautes

priorités stratégiques de la Banque. Fondamentalement, l’évolution et la dynamique de l’agenda des hautes priorités créent une opportunité importante pour élargissement et le repositionnement des compétences du

département du secteur financier : instruments de financement flexibles et cadres de livraison pour l’inclusion financière, la mobilisation intelligente des ressources, le développement des marchés de capitaux et la mise en

place des partenariats pour accroitre l’impact sur le développement.

Le poste :

Le Manager de la division du développement des marchés de capitaux, est responsable de la vision de la Banque pour le développement des marchés des capitaux en Afrique et de ses domaines d’intervention potentiels dans le

secteur. Le Manager, sera chargé de s’assurer que tous les vice-présidents de la Banque ont un accès efficace et prévisible à l’expertise et aux instruments liés au financement des marchés des capitaux et aux politiques

de développement des différents marchés fi nanciers des PMR.

Les objectifs généraux de la Division du développement des marchés de capitaux consistent à fournir une expertise aux opérations sur les marchés de capitaux et aux programmes visant à créer des marchés financiers et des

institutions plus efficaces capables de mobiliser l’épargne domestique et d’allouer des capitaux rares. La Division du développement des marchés de capitaux veillera à ce que les marchés de capitaux dans les pays membres

régionaux soient approfondis, renforcés et développés pour leur permettre de fournir des capitaux pour la réalisation des cinq priorités de la Banque.

Le Manager de la division du développement des marchés de capitaux, dirige une équipe de professionnels spécialisés dans les marchés financiers.

La date de clôture : 05 Avril 2018 (à 23 h 59 GMT).

Pour plus de détails : https://goo.gl/WxDbxT

