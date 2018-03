Membre du fichier d’experts/ Member of the roster of experts

Nomination d’un membre sur le fi chier d’experts du Mécanisme indépendant d’inspection du

Groupe de la Banque africaine de développement

Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) a été créé en 2004 par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement et est devenu opérationnel en 2006. Le mandat du MII est de répondre à des plaintes introduites par des personnes, qui sont ou craignent d’être touchées par les effets néfastes d’un projet financé par le Groupe de la Banque, en raison du non-respect des politiques et procédures de la Banque. Le MII répond à ces plaintes par la résolution de problèmes et/ou la vérification de la conformité. De plus, en vue d’améliorer la connaissance institutionnelle sur

les questions de vérification de la conformité et de résolution de problèmes, le MII offre des services de conseil à la Banque. Il est administré par l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (BCRM) avec à sa tête un Directeur, et un personnel techniques et administratif. La vérification de la conformité est faite par les membres du Fichier d’experts et la résolution de problèmes par le personnel de BCRM.

Le MII a donc établi un fi chier d’experts qui comprend trois membres extérieurs. Ceux-ci sont nommés par les Conseils d’administration pour un mandat non renouvelable de cinq ans, sur recommandation du Président. Ils travaillent à temps partiel au sein de Panels de vérification de conformité autorisés par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement ou le par le Président selon le statut du projet en question. Le Panel rend compte de ses observations et recommandations aux Conseils d’administration du Groupe de la Banque pour des projets approuvé par ces Conseils ou au Président pour des projets en en cours de traitement. Les experts du MII procèdent également à des vérifications de la conformité ad hoc préétablies chaque année pour s’assurer de la conformité des projets aux politiques et procédures de la Banque. Les candidats intéressés peuvent trouver plus d’informations sur les Règles et Procédures du MII sur: www.afdb.org/irm.

Les candidatures au poste de membre sur le fi chier d’experts du MII sont suscitées chez les experts/ consultants individuels ressortissants des pays membres du groupe de la Banque Africaine de Développement, ayant une excellente maîtrise orale et écrite de l’une des langues officielles de la Banque (anglais et français) et une bonne connaissance pratique de l’autre.

Le candidat ou la candidate qui sera jugé(e) satisfaisant(e) doit démontrer un sens avéré de l’indépendance et de l’intégrité; une formation universitaire pertinente et solide (au moins un diplôme de DEA; DESS ou de Master 2, ou de préférence un Doctorat d’Etat), avec une expérience pratique dans le domaine du développement, notamment sur les questions environnementales, sociales, économiques et juridiques applicables aux secteurs public et/ou privé; une vaste expérience en matière de vérification de la conformité, et une aptitude à accomplir ses fonctions et attributions de manière impartiale.

Pour de plus amples informations sur les fonctions et attributions, ainsi que les termes et exigences du poste, les candidats intéressés sont priés de visiter la page Carrières/Postes vacants du site web de la Banque https://www.afdb.org/fr/about-us/careers/

Les candidats doivent soumettre leur formulaire d’historique personnel et CV complet en ligne sur le site de la Banque https://www.afdb.org/fr/about-us/careers/ au plus tard le le 31 mars 2018 (à 23:59 GMT).

