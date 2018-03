Administrateur adjoint (Administrateur adjointe)

Administrateur adjoint (Administratrice adjointe) (D-2) Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York (CCPPNU-UNJSPF)

Une occasion exceptionnelle de servir ceux qui servent le monde

La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies recherche un(e) Administrateur adjoint (Administratrice adjointe), chargé(e) de gérer les régimes à prestations défi nies de plus de 200 000 participants, retraités et bénéficiaires travaillant ou résidant dans plus de 190 pays, et de régler les prestations correspondantes dans 15 monnaies différentes.

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine pertinent et justifier de plus de 15 ans d’expérience, à des postes de direction ou de gestion aux niveaux de responsabilité de plus en plus élevés, dans des caisses de retraite nationales ou internationales, ou dans le système de sécurité sociale.

Pour de plus amples informations sur ce poste ou pour postuler, consultez l’avis de vacance 93670 sur le site careers.un.org. Seules les candidatures soumises en ligne à cette adresse seront prises en compte.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Pour de plus amples informations sur la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, rendez-vous sur www.unjspf.org.

JA2985P106 ONU