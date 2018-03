Forum Emploi

06 – 08 Avril 2018| 77, Boulevard Saint Jacques, PARIS 14ème

Cadres Dirigeants d’Entreprises et d’Organisations de la sous-région ouest-africaine et de la France, Dirigeants de PME à fort potentiel, Professionnels des Ressources Humaines ; participez à African DREAM 2018 et :

-Allez à la rencontre d’entrepreneurs français, africains et de la diaspora à la recherche de relais de croissance en Afrique et capter des opportunités de développement commercial

-Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure pour l’ouverture de filiales en France, porte d’accès privilégiée au vaste marché européen ;

-Disposez de l’appui d’organismes institutionnels et des conseils de professionnels pour le développement de vos activités sur le marché européen et africain ;

-Tissez des alliances stratégiques et technologiques avec des entreprises françaises, des entreprises ouest-africaines et des entrepreneurs de la diaspora ;

-Recrutez des cadres métiers et des jeunes diplômés de la diaspora mais aussi des non-africains intéressés par une carrière professionnelle pleine de challenges en Afrique, continent d’avenir.

