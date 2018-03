MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) est une institution spécialisée mandatée par les Nations Unies pour promouvoir la justice sociale, l’emploi, ainsi que les droits de la personne et du travail reconnus à l’échelle internationale dans le contexte d’une croissance économique inclusive et équitable. Il s’agit de la seule agence des Nations Unies dotée d’une structure tripartite qui rassemble des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

L’OIT prévoit de nommer trois membres de son comité d’audit, le Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI), pour un mandat de trois ans débutant le 1 janvier 2019. Le CCCI assiste le Conseil d’administration et le Directeur général dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle. Tous les membres du CCCI doivent avoir des qualifications appropriées et de l’expérience en tant que haut responsable du contrôle, vérificateur des comptes ou directeur financier.

Veuillez noter que les membres sélectionnés ne seront pas rémunérés pour leurs services. Toutefois, ils toucheront une indemnité journalière de subsistance et seront remboursés des frais de voyage qu’ils auront engagés pour participer aux réunions du comité. En principe, le comité tiendra jusqu’à trois réunions par an, normalement à Genève.

On trouvera de plus amples informations sur le CCCI à l’adresse: http://www.ilo.org/public/french/edmas/ioac/index.htm

Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae récent, doivent parvenir avant le 8 avril 2018 à l’adresse: ioac@ilo.org.

