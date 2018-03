DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F)

Afrique Australe (site isolé) – Contrat Permanent – Agro-industriel – Réf. JO 082044

Fed Africa est un cabinet de recrutement par approche directe et par annonces dédié au continent africain. Nous intervenons sur des fonctions de Middle et Top Management en accompagnement de groupes locaux et internationaux dans leurs développements sur la zone Afrique.

Nous recherchons pour un groupe international agro-industriel, un Directeur Général H/F basé en Afrique australe (site isolé).

Rattaché au PDG du groupe, vous mettez en oeuvre la politique et la stratégie définies par le conseil d’administration. Vous établissez les reportings pour la direction en Europe.

Vous aurez les responsabilités suivantes :

– Elaboration la stratégie de la filiale : identification des leviers d’action pour optimiser la production, en collaboration avec les directeurs annexes (humains, techniques, logistiques, achats)

– Coordination et gestion du site : supervision des achats, choix des fournisseurs, suivi des sources d’approvisionnement, qualité des produits, coordination des flux logistiques en tenant compte des contraintes

– Suivi et contrôle des activités : réunions avec les responsables opérationnels et supports sur site concernant l’entretien inter-campagne, la production, l’exploitation, la transformation, la gestion de la flotte machine, l’application de la politique environnementale de la société.

– Supervision des aspects financiers (contrôle de gestion, budgets, reporting…) et sociaux.

– Prise en charge des projets d’investissements et la supervision de leur application en rendant compte à la direction du groupe.

– Gestion des relations avec les autorités sur place.

Votre profil :

De formation supérieure 3ème cycle type ingénieur ou école de commerce, vous êtes doté de réelles compétences managériales en environnement anglo-saxon et d’une expérience significative sur un poste similaire en Afrique.

Votre dynamisme, votre capacité d’adaptation et votre aptitude à manager vos équipes avec charisme et diplomatie sont vos atouts majeurs pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Vous êtes opérationnel sur le terrain, disposez d’un bon relationnel et capable de vivre sur un site relativement isolé.

Postulez à l’adresse fadk@fedafrica.com en indiquant la référence JO-082044

Annonce_JA_2