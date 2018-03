DIRECTEUR COMMERCIAL (H/F)

Côte d’Ivoire – Contrat Permanent – Agroalimentaire – Réf. FADICO

Fed Africa, cabinet de recrutement top et middle management spécialisé sur le continent africain, recherche pour une entreprise du secteur Agroalimentaire, un Directeur Commercial H/F basé en Côte d’Ivoire.

Les missions sont les suivantes :

– Elaborer et piloter la stratégie commerciale en vue d’accroître les ventes

– Définir les plans d’actions du département

– Elaborer le budget commercial – Effectuer une analyse et prévision des ventes

– Définir les KPIs de l’équipe commerciale – Suivre les budgets commerciaux et veiller à l’atteinte des objectifs individuels et collectifs en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité (taux de marge réalisé…).

– Développer le réseau de distribution

– Gestion et développement du portefeuille clients grand

-comptes – Élaborer la politique tarifaire et fixer les objectifs de marge à atteindre en collaboration avec la direction générale et le département Finance.

– Identifier les opportunités commerciales dans la région

– Travailler en collaboration avec le département marketing sur le plan d’actions

– Effectuer une veille concurrentielle (marché, prix, positionnement etc.)

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un BAC + 5 minimum en Vente/Marketing, Management

– Vous avez 5 ans d’expériences minimum dans une fonction similaire

– Vous savez fédérer, organiser et accompagner les équipes dans l’atteinte des objectifs commerciaux

– Vous êtes autonome, organisé et dynamique – Vous avez un excellent sens du relationnel et êtes un fin négociateur

– Vous parlez Français et Anglais

Postulez via le lien suivant : http://www.fedafrica.com/directeur-commercial-2

