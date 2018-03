Cabinet International d’Audit et de Conseil recrute

Référence : CIV-ASS-1801

Manager Gouvernance & Maîtrise des risques Audit Interne

Missions :

Dans la perspective de développer notre offre sur le segment et d’assurer le développement des activités en Afrique francophone subsaharienne, nous recherchons un(e) Manager Gouvernance & Maîtrise des Risques H/F. Intégré(e) à notre équipe de consultants du pôle Risk Assurance Services, votre mission consistera à prendre en charge le développement des offres de services à forte valeur ajoutée aux entreprises et organisations en Afrique francophone Subsaharienne, dans les activités Audit Interne, Contrôle Interne, Conformité, Gouvernance et Maîtrise des risques.

Le poste est basé à Abidjan avec de fréquents déplacements en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Profil :

• Vous êtes diplômé(e) (Bac +5) d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou 3e cycle universitaire en gestion, finance ou audit interne, vous justifiez d’une expérience de plus de cinq (5) ans en cabinet d’audit de conseil ou en entreprise.

• Vous avez de très bonnes connaissances des problématiques liées à l’Audit Interne, au Contrôle Interne, à la Conformité, à la Gouvernance et à la Maîtrise des risques.

• Vous êtes dynamique et vous aimez relever les challenges professionnels. Vous êtes doté(e) de réelles capacités d’écoute, de communication, de leadership, d’un très bon sens du relationnel et êtes passionné(e) par le travail en équipe.

• Votre autonomie, votre rigueur et votre sens de l’organisation vous amènent à apporter de la valeur ajoutée à travers des propositions pragmatiques et des livrables de qualité. La maturité, l’énergie et la ténacité, doublé d’un esprit de synthèse sont parmi vos qualités premières.

• Vous avez une parfaite maîtrise des outils de l’information en plus des outils de bureautiques traditionnels.

• Votre maîtrise du français et de l’anglais vous permet de travailler au quotidien dans ces deux langues (conduire des entretiens, rédiger des rapports et faire des présentations orales au top management).

• Une ou plusieurs certifications professionnelles constitueraient un atout pour le poste.

Rejoignez PwC, un monde d’opportunités s’ouvre à vous !

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé (avec les noms et coordonnées de 2 références) au plus tard le 31 mars 2018 par courrier électronique à recrutement.pwcafss@ci.pwc.com.

JA2983P089 PWC