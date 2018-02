Directeur du service Communication et Marketing

Penang, Malaisie (avec trajets internationaux)

Salaire annuel de 158,000 USD et prestations très compétitives

Si vous êtes un leader confirmé, avec une expérience avérée dans le développement et l’exécution d’une stratégie de communication globale, cette offre constitue une occasion passionnante et gratifiante de mettre à profit votre expertise pour apporter une contribution majeure à la lutte contre la faim et la pauvreté, et à l’amélioration des conditions de vie de millions de personnes.

Le poisson est une source importante de nourriture, de nutriments, de revenus et de subsistance pour des centaines de millions de personnes dans le monde entier, dont la plupart vivent dans des pays en voie de développement. WorldFish est un organisme de recherche international à but non lucratif qui travaille principalement en Afrique, en Asie et dans la zone Pacifique afin d’améliorer les moyens de subsistance des populations et d’améliorer la sécurité en matière d’alimentation et de nutrition. Nous œuvrons par le biais de partenariats visant à aider ceux qui bénéficieront le plus – les producteurs et consommateurs, les femmes et les enfants à revenus modestes – d’une amélioration des pêcheries et de la pisciculture.

Nous disposons d’une stratégie ambitieuse dont les cibles d’impact sont alignées sur les objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2020. Les défis sont considérables et ne peuvent être relevés que par le biais de partenariats avec les communautés, les chercheurs et innovateurs, les entrepreneurs et les investisseurs. Une communication à même de bien positionner l’entreprise pour renforcer ces partenariats et pour obtenir des financements supplémentaires sera essentielle.

Étant donnés ces enjeux, nous avons créé ce nouveau poste, lequel revêt une importance majeure pour l’organisation.

Nous recherchons un professionnel très expérimenté doublé d’un stratège capable de donner vie à la mission de WorldFish avec un plan, des produits et des contenus de communication qui mobiliseront les investisseurs, donateurs et parties prenantes actuels et futurs, tout en renforçant notre marque. Vous dirigerez et gérerez le service Communication et Marketing, tout en appuyant le Directeur général et d’autres dirigeants clés pour les questions de stratégies médias et de communication. Vous contribuerez également aux objectifs de l’organisation en tant que membre de l’équipe de direction.

Ce poste demande de l’expérience en matière de direction d’équipes réparties sur plusieurs sites dans des environnements de travail multifonctionnels et matriciels, ainsi qu’une connaissance approfondie des relations médias, des canaux médias traditionnels et émergents, de la gestion du risque, de la communication interne et de l’événementiel. En plus de vos compétences spécifiques, nous avons besoin d’un décideur et d’un leader efficace, d’une personne créative, analytique, extrêmement motivée et capable d’influencer aux plus hauts niveaux. Une excellente maîtrise de l’anglais écrit et parlé est essentielle. Une excellente maîtrise du français écrit et parlé est très appréciable. Bien qu’une connaissance pratique du développement international ou de l’organisation de la recherche soit idéale, vous devez être sensible à, et motivé par, la mission et les objectifs de WorldFish.

Pour plus d’informations et pour vous porter candidat, veuillez consulter le site www.perrettlaver.com/candidates en citant la référence 3455.

La date butoir pour les candidatures est 26 Mars 2018.

