DIRECTEUR EXÉCUTIF

Pays: Sénégal ; Intitulé du poste: Directeur Exécutif

Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) intervient à la fois comme institution de plaidoyer et de fi nancement, tout en

accompagnant la mise en place de politiques en Afrique de l’Ouest. La Fondation agit ainsi par une combinaison inédite d’octroi de

subventions, de partenariats stratégiques et d’assistance technique. Nous soutenons par exemple la production de publications

et d’études, menons des campagnes de sensibilisation et apportons un appui institutionnel aux partenaires sur le terrain.

Profil de l’emploi

OSIWA recrute un Directeur exécutif qui sera basé à Dakar, au Sénégal.

Le Directeur exécutif est responsable de la mise en oeuvre de la stratégie et du budget d’OSIWA,

notamment à travers la justesse et la qualité des rapports stratégiques, programmatiques et fi nanciers

présentés au Conseil d’administration ainsi qu’au réseau de l’Open Society Foundation (OSF) dans

son ensemble via son Directeur régional Afrique. Le Directeur Exécutif agit en tant que porte-parole

et représentant d’OSIWA dans la sous-région en portant les valeurs et la mission d’OSIWA auprès des

organismes sous-régionaux et des gouvernements, des institutions académiques, de la société civile,

des autres parties intéressées et du grand public.

Le Directeur exécutif rend compte au Conseil d’administration d’OSIWA et au réseau OSF dans son

ensemble par l’intermédiaire du Directeur régional Afrique. En tant que chef de fi le de la fondation, le

DE supervise tous les directeurs de programme d’OSIWA, son directeur des ressources humaines, son

directeur fi nancier et les responsables de ses bureaux pays. Les responsabilités du directeur exécutif

comprennent, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

Élaborer une politique et une stratégie de développement :

– Fournir une orientation stratégique et de politique générale en élaborant et recommandant des

politiques et stratégies appropriées au Conseil d’administration d’OSIWA pour approbation et en

veillant à ce qu’elles soient mises en oeuvre conformément aux valeurs, à la vision et à la mission

de la fondation ;

– Assurer l’élaboration, l’approbation, la mise en oeuvre et le suivi des plans stratégiques, des plans

opérationnels annuels et des budgets connexes ;

– Assurer le leadership et la gestion des programmes, des subventions, des activités de plaidoyer, des

communications et des ressources humaines et fi nancières d’OSIWA, y compris par l’élaboration

et la mise en oeuvre de politiques, processus et systèmes pertinents, selon les besoins ;

– Veiller à ce qu’OSIWA dispose des ressources humaines et fi nancières nécessaires pour mener à

bien sa stratégie.

Diriger une équipe :

– Veiller à ce que les collaborateurs directs aient chacun en ce qui le concerne une description

de poste et des objectifs de performance (objectifs clairement défi nis et alignés sur les objectifs

stratégiques et annuels d’OSIWA);

– Mener des évaluations de performance semestrielles et annuelles, reconnaître et célébrer les

performances exceptionnelles et veiller à ce que les résultats négatifs soient gérés de manière

adéquate.

Avoir une culture organisationnelle :

– Créer et maintenir un environnement de travail positif qui motive et engage les employés et

favorise des relations de travail constructives à tous les niveaux ;

– Adhérer en toutes circonstances aux valeurs et à la mission d’OSIWA et du réseau OSF et s’assurer

que tous les managers et le reste du personnel en font autant ;

– Veiller à la conformité des politiques et procédures de gestion des Ressources Humaines d’OSIWA

avec celles appliquées par l’ensemble du réseau OSF ;

– S’assurer que les employés disposent des ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs de

performance ;

– Assurer un niveau élevé d’engagement et de rendement des employés en soutenant la formation

et le renforcement des capacités.

Assurer la gestion financière :

– Superviser le processus annuel d’élaboration et de présentation du budget ;

– Superviser la gestion et le suivi des ressources financières d’OSIWA et en rendre compte

conformément aux priorités stratégiques et aux budgets connexes ;

– Veiller à ce que les décisions soient prises dans le cadre des niveaux d’autorisation approuvés par

OSIWA ;

– Gérer les risques fi nanciers et autres pour OSIWA ;

– Veiller à ce que le Conseil d’administration et le réseau OSF dans son ensemble soient tenus

au courant de toutes les questions fi nancières, y compris par le biais de rapports fi nanciers

réguliers, opportuns et exacts.

Gérer la Communication et les relations publiques :

– Fournir des conseils et des commentaires sur les communications entre OSIWA, le réseau OSF,

ses bénéfi ciaires, les médias et le grand public ;

– Servir de porte-parole d’OSIWA ;

– Maintenir et développer une bonne réputation pour OSIWA ;

– Gérer les relations et la communication avec toutes les parties prenantes pour s’assurer qu’elles

comprennent OSIWA et ses objectifs et qu’OSIWA comprenne leurs besoins et adopte la meilleure

façon pour y répondre.

Rendre compte aux membres du conseil d’administration :

– Rendre compte au conseil d’administration et participer aux réunions du conseil à titre de

membre d’offi ce, notamment en lui fournissant régulièrement de l’information, des conseils et

du soutien, afi n que le conseil puisse exercer son rôle de surveillance à l’égard d’OSIWA;

– Consulter régulièrement le conseil sur toutes les questions de stratégie et de politique et faire des

rapports sur leur mise en oeuvre ;

– Proposer des candidats pour siéger aux sous-comités du conseil, au besoin; veiller à ce que le

niveau de conformité en matière de gouvernance soit élevé, y compris par la gestion des confl its

d’intérêts, le cas échéant.

Profil du candidat

Connaissances et expérience :

– Connaissance approfondie de la situation des droits de l’homme/justice, de la situation politique

et économique de l’Afrique de l’Ouest, y compris ses acteurs politiques et civiques, du terrain

d’octroi de subventions d’OSIWA et son expérience de leadership ;

– Expérience en matière de gestion stratégique, de gestion de programmes et de projets, y compris

en termes de suivi et évaluation, ainsi que de gestion fi nancière et d’octroi de subventions ;

– Expérience de plaidoyer dans / à propos de la sous-région.

Compétences professionnelles :

– Capacité d’écoute et de communication claire et efficace avec des personnes de cultures et

d’origines diverses ;

– Capacité d’initiative, de conseil et d’infl uence positive sur les autres ;

– Aptitude à renforcer l’engagement des employés et à habiliter les managers et les équipes à

atteindre des résultats positifs pour OSIWA ;

– Capacité à comprendre, soutenir et piloter le fonctionnement efficace et la mise en oeuvre

opérationnelle des structures organisationnelles, des politiques, des processus et des procédures

pour atteindre les objectifs stratégiques ;

– Capacité à déterminer l’importance, l’urgence et les risques et à prendre des décisions claires et

opportunes dans le meilleur intérêt de l’organisation ;

– Capacité de négocier avec tact et d’utiliser la diplomatie pour faire avancer les objectifs d’OSIWA ;

– Capacité d’évaluer les problèmes, d’identifi er les causes, de faire preuve d’ouverture d’esprit en

acceptant des points de vue différents sur les solutions possibles et de faire des recommandations

à cet égard.

Compétences techniques :

Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais;

Maîtrise du traitement de texte et des tableurs.

Caractéristiques et attributs comportementaux irréprochables

Éthique : Comprendre l’éthique et le multiculturalisme dans un contexte organisationnel et veiller

à ce que le comportement des autres soit cohérent avec le vôtre.

Faciliter les relations : Maintenir des relations de travail positives qui renforcent la confiance,

tant en interne qu’en externe, afin d’atteindre les objectifs de l’organisation.

Favoriser le travail d’équipe : Travailler de façon collaborative et efficace pour fixer des objectifs,

les atteindre, tout en prenant des décisions et en résolvant les problèmes afi n d’améliorer l’effi cacité

organisationnelle.

Capacité d’adaptation : Faire preuve de souplesse et de polyvalence tout en maintenant l’efficacité

et l’efficience.

Expérience de travail souhaitée :

Au moins dix ans d’expérience professionnelle antérieure, avec une expérience significative en

matière de gestion managériale. Une expérience de travail antérieure au sein d’une organisation

sous-régionale, régionale ou internationale ayant un mandat similaire à celui d’OSIWA est hautement

souhaitable.

Qualifications académiques minimales :

Diplôme d’études supérieures, ou son équivalent, dans une discipline liée au travail d’OSIWA : le droit,

l’économie, les études sur le développement, les relations internationales, les sciences politiques, les

sciences sociales ou les sciences humaines connexes…

Comment postuler :

Veuillez suivre le lien ci-dessous pour soumettre votre candidature: https://osf.to/2C7gIZF

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi, 16 Mars 2018 à 23 H 59

JA2981P074 OSIWA