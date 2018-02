Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

Organization for the Harmonization of Business Law in Africa

Organizacion para la Armonizacion en Africa de la Legislacion Empresarial

Organização para a Harmonização em Africa do Direiton dos Negocios

L’OHADA recrute pour les besoins de ses services :

Un Secrétaire Général du Centre d’Arbitrage de la CCJA,

poste basé à Abidjan – Côte d’Ivoire

Qualifications requises

− Être ressortissant de l’un des Etats membres de l’OHADA ;

− Être titulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures en Droit de niveau BAC+5 ;

− Justifi er d’une expérience pertinente d’au moins dix (10) ans ;

− Avoir une très bonne connaissance de la gestion des procédures d’arbitrage et

singulièrement du système d’arbitrage de la CCJA ;

− Avoir une bonne moralité et une bonne réputation ;

− Être âgé de 55 ans au plus au 31 décembre 2017 ;

− Être discret et totalement disponible ;

− Les langues de travail sont : le français, l’anglais, le portugais et l’espagnol. Le

bilinguisme constituerait un atout.

Dossiers de candidature

Les dossiers de candidatures doivent comprendre :

– une lettre de motivation adressée au Secrétaire Permanent de l’OHADA ;

– un curriculum vitae ;

– un extrait d’acte de naissance ;

– un certifi cat de nationalité datant de moins de trois (03) mois ;

– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

– une copie du diplôme le plus élevé.

Les dossiers de candidature seront reçus jusqu’à la date limite du Lundi 12 mars

2018 à 14H GMT à : Cabinet AFRICSEARCH TOGO, Immeuble Deloitte,

63 Boulevard du 13 janvier – Nyékonakpoè, BP 81793 Lomé – TOGO – Tél. : +(228) 22 20

21 04 / 90 11 57 60 – Email : infotg@africsearch.com

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter les sites www.ohada.org

et www.africsearch.com

Le Secrétaire Permanent

JA2981P073 OHADA