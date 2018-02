Cabinet International d’Audit et de Conseil recrute

Référence : TER-IFS-1801

Responsable Marketing-Communication PwC Afrique Francophone Subsaharienne

Missions :

Dans la perspective d’accompagner notre croissance en Afrique francophone subsaharienne, nous recherchons un(e) Responsable Marketing communication H/F dont la mission est de définir et de mettre en œuvre le plan de communication de PwC en Afrique francophone Subsaharienne, dans le respect de la déontologie de nos métiers et l’éthique de notre firme.

Le poste est basé à Douala.

Profil :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école de commerce (Bac +5) avec une spécialisation Marketing/commerce.

Vous avez 7 années d’expérience minimum sur une fonction en marketing et communication, idéalement dans une société de services ou un cabinet de conseil.

Vous avez de très bonnes connaissances des programmes de communication et des différents canaux (notamment digitaux).

Vous avez une bonne capacité à comprendre la stratégie, le fonctionnement et les offres de produits d’un cabinet de conseil.

Vous justifiez d’une bonne expérience en gestion de projets et vous démontrez une capacité à fédérer des équipes autour de projets communs.

Vous avez une parfaite maîtrise des outils de l’information et de la communication en plus des outils de bureautiques traditionnels.

Votre maîtrise du français et de l’anglais vous permet de travailler au quotidien dans ces deux langues (conduire des entretiens, rédiger des rapports et faire des présentations orales au top management).

Rejoignez PwC, un monde d’opportunités s’ouvre à vous !

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé (avec les noms et coordonnées de 2 références) au plus tard le 16 mars 2018 par courrier électronique à recrutement.pwcafss@ci.pwc.com.

