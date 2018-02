La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière panafricaine multilatérale établie en 1993. Elle a pour objectifs de financer et promouvoir le commerce intra et extra-Africain. La banque recrute actuellement pour les postes ci-mentionnés, la plupart étant basés au siège au Caire en Egypte. Pour en savoir plus sur Afreximbank, consultez le site : www.afreximbank.com.

Directeur chargé du Développement de l’Export

• Basé au Caire, en Egypte.

• En charge des politiques de développement de l’export et

financement des projets.

• Pour postuler, contactez Danelle danelle@caglobalint.com

Afreximbank ad