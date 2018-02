Le GRET recherche :

Un·e expatrié·e senior, pour le poste de Directeur·rice de projet multi-pays (Burkina Faso, Niger, Mali) – Durée : 24 mois renouvelables, basé·e à Ouagadougou

Le Gret, association de professionnels du développement solidaire, agit depuis 40 ans dans plus de trente pays. Il intervient sur les grands champs du développement économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la recherche-action. Il combine action de terrain avec des activités d’expertise, de contribution aux politiques publiques et de capitalisation/diffusion de références. Il met actuellement en œuvre plusieurs projets au Burkina Faso, Niger et Mali.

Contexte

Le Gret (www.gret.org) intervient dans le domaine de la lutte contre la malnutrition (www.nutridev.org) depuis une vingtaine d’années, à travers différents projets en Afrique de l’Ouest, Asie du Sud Est, Madagascar et Haïti, et depuis 2005 au Sahel.

Le Gret mandataire d’un consortium regroupant des organismes de recherches, des bureaux d’études et de conseil en stratégie est actuellement en cours de discussion avec l’Agence française de développement (AFD) et la Fondation Bill et Mélinda Gates (BMGF) pour la mise en œuvre d’un projet de lutte contre la malnutrition au Sahel (Burkina Faso, Niger, Mali), qui démarrerait en mars 2018, pour une durée initiale de 3 ans et avec un budget indicatif de 14 millions d’euros.

L’objectif général du projet est de démontrer que les solutions commerciales peuvent contribuer à réduire durablement la malnutrition dans ces trois pays, en assurant la consommation régulière de produits à forte valeur nutritionnelle par les consommateurs cibles, à travers des mécanismes de marché pérennes et réplicables. Trois résultats sont attendus :

Une offre de produits à forte valeur nutritionnelle, adaptée aux jeunes enfants et aux femmes en âge d’avoir des enfants, et abordable, est définie.

Pour cela, des études de contexte seront mise en œuvre, des entreprises de production et de distribution locales seront identifiées en tant que partenaires, des produits développés, ainsi que les grandes lignes des stratégies commerciales et des plans d’affaire.

Ces produits sont consommés régulièrement à travers des mécanismes de marché pérennes à grande échelle et réplicables, dans un environnement favorable.

Les capacités internes des entreprises seront renforcées au niveau de la production, du contrôle qualité, de la gestion, de la distribution et du marketing. Des approches commerciales pilotes seront définies, testées et déployées. L’état sera appuyé dans la mise en œuvre de stratégies de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et la consommation de produit à haute valeur nutritionnelle, ainsi que dans la certification des entreprises et la promotion d’un label qualité.

Les parties prenantes nationales et internationales comprennent et reconnaissent la contribution d’une approche commerciale à la prévention de la malnutrition.

Un dispositif de suivi-évaluation rigoureux sera mis en place, permettant de mesurer la pertinence et l’impact des actions. Les résultats seront capitalisés, diffusés et débattu au niveau national et international.

Le consortium se compose de huit structures variées et complémentaires : le Gret (chef de file), Hystra (partenaire principal) et l’Institut de recherche pour le développement (en charge de l’évaluation), avec pour ces trois structures des ressources humaines présentes sur le terrain ; ainsi qu’ICI, IRAM, Think Place, Ogilvy Change, et Sight and Life en expertise.

L’équipe se compose d’un·e Directeur·rice de projet, d’un co-directeur de projet (à temps partiel), d’un responsable évaluation, d’un chargé de gestion, de 3 chefs de projet pays et de leur adjoint, ainsi que des RH supports. Cette équipe sera appuyée par des experts des structures partenaires et par les équipes du Gret au Burkina Faso, Niger, Mali, et au siège.

Mission

Le·la directeur·rice de projet expatrié·e aura pour mission principale de piloter et mettre en œuvre les activités du projet Nutrition Sahel mis en œuvre dans 3 pays (Burkina Faso, Niger, Mali) conformément aux contrats signés avec les partenaires, dans le respect des procédures bailleurs, des procédures du Gret et de ses règles éthiques.

Le projet sera géré par une équipe de Direction Gret-Hystra : le·la directeur·rice de projet (Gret) et le Co-directeur de projet (Hystra) présent à temps partiel au Burkina Faso. Ils travailleront de façon rapprochée, en co-leadership des activités du projet et en co-management d’une équipe intégrée Gret et Hystra.

Plus spécifiquement, il·elle sera en charge de :

Piloter et mettre en œuvre d’un point de vue opérationnel les activités du projet

Assurer le pilotage stratégique, la planification, la mise au point des outils et des méthodes du projet, en lien avec ses partenaires opérationnels du consortium et en particulier Hystra.

Garantir la mise en œuvre et le suivi du planning des activités sur le terrain et les relations entre le projet et ses parties prenantes (prestataires locaux, autorités locales), conformément aux engagements contractuels du projet. Préciser et gérer la gouvernance du projet (comité de direction, comité de suivi et d’orientation, etc.) ;

Concevoir et mettre en œuvre le dispositif « qualité » du projet (dispositif de suivi-évaluation, bilans intermédiaires, capitalisation, etc.), avec les parties prenantes.

Gérer le projet aux niveaux financier, administratif et humain, conformément aux règles et procédures en vigueur

Assurer la bonne gestion financière du projet dans le respect des règles du Gret et de ses partenaires financiers ;

Assurer, conformément aux procédures du Gret et aux dispositions de la représentation, la gestion administrative et logistique du projet ;

Recruter et manager des équipes dédiées au projet et contribuer, conformément aux dispositions du Gret, à la bonne gestion des ressources humaines du projet ; proposer des plans d’action, pour l’acquisition des compétences nécessaires à l’équipe projet.

Participer à la gestion des relations avec les partenaires financiers et contractuels du projet (assurer notamment l’élaboration des rapports narratifs du projet).

Assurer la communication interne et externe du projet en conformité avec la politique de communication du Gret et les obligations contractuelles du projet (visibilité).

Contribuer à la réflexion stratégique du département auquel il est rattaché. Eventuellement contribuer à identifier, écrire et monter des nouvelles opérations, notamment celles nécessaires à la consolidation de l’économie et des effets des activités qui lui ont été confiés.

Le·la directeur·rice de projet expatrié·e travaillera sous l’autorité hiérarchique de la représentante du Gret au Burkina Faso et sous l’autorité fonctionnelle de la responsable du programme de Nutrition basée au siège, et rapportera directement au comité de pilotage composé des deux bailleurs de fonds.

Profil recherché

De formation supérieure dans le domaine de l’agroalimentaire, de la nutrition/santé publique, de la sécurité alimentaire ou du commerce/ marketing;

Expérience de gestion d’au moins deux projets multi-partenaires, multi-pays, et de budget de plusieurs millions d’euros (avec références), expérience en gestion de projet dans les pays en développement ;

Compréhension des politiques publiques, expérience d’évaluation de projet / analyse d’impact ;

Expérience du secteur privé fortement recommandée, notamment sur des projets commerciaux/ de lancement de produit de grande consommation,

Capacité de management d’équipe et de coordination ; qualités relationnelles ; capacité à construire des stratégies et mobiliser des équipes dans un domaine nouveau ;

Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; Rigueur et sens de l’organisation ;

Souplesse et capacité d’opérer dans un environnement à faibles ressources ;

Fortes capacités de communication et d’adaptation, ouverture d’esprit à d’autres cultures ;

Connaissance courante de l’anglais.

Conditions, indemnités et durée

Poste d’expatrié, basé à Ouagadougou (Burkina Faso) pour une durée de 24 mois renouvelables.

Forte mobilité demandée sur les 2 autres pays du projet.

Démarrage souhaité : dès le démarrage du projet (prévu pour mars 2018), avec une semaine de formation au siège du Gret à Nogent sur Marne et de rencontres avec les partenaires avant le départ.

Salaire expatrié selon la grille salariale du Gret. Un billet d’avion par an est pris en charge par le Gret.

Contact

Les candidatures, CV et lettre de motivation, seront traitées au fur et à mesure dès leur réception. Elles sont à envoyer par e-mail à l’adresse suivante denizeau@gret.org en indiquant « DirProj Nutrition Sahel » dans le titre du mail.

Pour en savoir plus sur le Gret : www.gret.org, www.nutridev.org.

