RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F)

Tunisie – CDI – Industrie – Réf JO/JA-FADK0101

Nous recherchons un Responsable commercial en charge de définir le budget commercial et stratégie globale de marketing et de ventes de l’entité pour atteindre les cibles dans tous les clusters stratégiques. Il sera également en charge de définir le plan d’action dans l’objectif d’atteindre la marge brute au niveau pays. Vous justifiez d’une expérience de 7 années sur des fonctions commerciales et avez une solide expérience en Tunisie.

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à Deffa Ka, consultante Fed Africa à : fadk@fedafrica.com

FED AFRICA