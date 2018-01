SENIOR RELATIONSHIP MANAGER (H/F)

Afrique de l’Ouest – CDI – Finance – Réf. JOJA-FADK3101

Nous recherchons un développeur de portefeuille client sur un périmètre régional en Afrique de l’Ouest avec d’excellentes capacités commerciale et analytique, ainsi qu’une expérience en crédit. Vous justifiez de plus de 5 années d’expérience professionnelle en environnement bancaire, financier et idéalement en gestion de risques. Vous êtes bilingue français et anglais.

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à Deffa Ka, consultante Fed Africa à : fadk@fedafrica.com

FED AFRICA