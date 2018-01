Référence : Mad-Ass-1801



Un Manager Audit Secteur bancaire – Madagascar

Missions:

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un Manager Audit dans le secteur bancaire H/F dont les missions seront les suivantes :

Contribuer au développement de nos activités audit et conseil auprès des institutions financières de notre zone géographique d’intervention ;

Planifier, organiser, exécuter et gérer de manière autonome les missions, de façon opérationnelle sur le terrain ;

Encadrer les collaborateurs dans l’exécution de leurs travaux d’audit ;

Profil :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur, de commerce (Bac +5) de référence ou diplômé d’expertise comptable.

Vous avez au moins 5 années d’expérience en audit externe et possédez une expérience significative du secteur financier et particulièrement du secteur bancaire

Vous avez démontré lors de votre expérience, vos capacités à gérer des équipes. Vos capacités d’organisation et de coordination ont pu être reconnues.

Votre autonomie, votre capacité à prendre du recul, votre rigueur et votre esprit d’initiative vous amènent à apporter de la valeur ajoutée dans vos interventions chez nos clients à travers des propositions pragmatiques et des livrables de qualité. L’engagement sur des résultats et l’esprit d’équipe sont parmi vos qualités premières.

Votre maitrise du français et de l’anglais vous permet de travailler au quotidien dans ces deux langues (conduire des entretiens, rédiger des rapports et faire des présentations orales au top management).

Rejoignez PwC, un monde d’opportunités s’ouvre à vous !

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé (avec les noms et coordonnées de 2 références) au plus tard le 16 février 2018 par courrier électronique à recrutement.pwcafss@ci.pwc.com.