DONGACO SA société agroalimentaire de plusieurs unités industrielles dont le Siège social est établi à Cotonou, République du Bénin, désire recruter immédiatement dans le cadre de l’exploitation de ses activités en collaboration avec les partenaires NESTAL, SIDEL, UNION etc.

Le poste à pourvoir est le suivants:

• Un Directeur(trice) Commercial (e) (RI02 DONG1) ;

1.1 Dossier de candidature

Chaque dossier de candidature doit comporter :

• Une demande signée du candidat indiquant clairement l’emploi pour lequel il postule ;

• Une lettre de motivation ;

• Un curriculum vitae auquel sont annexées les attestations des expériences acquises (certificats de travail) ;

• Une copie certifiée conforme du ou des diplômes ; les copies légalisées des certificats de travail ;

• Les références.

1.2 Langues de travail et maîtrise de l’outil informatique

Une maîtrise parfaite de l’anglais et du français professionnel à l’écrit et l’oral est impérative.

La maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, SAP, etc…).

1.3 Expérience

Sont concernés les candidats de toutes nationalités et surtout des pays francophones maîtrisant l’anglais et ayant une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans l’industrie le commerce, marketing, le contrôle de gestion, management ou en ingénierie mécanique dont 8 ans à un poste de haut niveau en Afrique de l’ouest ou plus précisément au Bénin (Directeur ou contrôleur de gestion au moins de préférence) dans une industrie en FMCG / agroalimentaire. Ayant une formation universitaire ou de gestion niveau BAC +4/+5 en mécanique ou électromécanique ou maintenance industrielle et productique, Marketing, Commerce international, comptabilité, génie industriel, Industrie Agroalimentaire ou MBA.

1.4 Transmission des dossiers de candidature

Les dossiers de candidatures seront transmis par voie électroniques au plus tard le 31 Janvier 2018 aux adresses suivantes :

recrutement.dongacosa@gmail.com

sayo.zouberou@gmail.com

yasmine.sayo@dongaco.com

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour l’entretien.

1 : Le détail des fiches de poste se trouve sur le site de Jeune Afrique et sur le site de Dongaco à l’adresse : www.dongaco.com/espace-rh.html

