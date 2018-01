Administrateur Indépendant spécialiste en analyse des investissements, travaux de construction / Financement de logements sociaux, restructuration des prêts et / ou levée des fonds

SHELTER-AFRIQUE est une Institution financière régionale mise sur pied par les États africains et la Banque Africaine de Développement, spécialisée dans l’immobilier et dans le développement urbain des pays africains. L’actionnariat actuel comprend 44 États africains, la Banque africaine de développement et l’African Re-insurance Corporation. En vue du renforcement de la gouvernance d’entreprise, l’institution, dont le siège se trouve à Nairobi, souhaite pourvoir à un poste vacant dans son conseil d’administration d’Administrateur Indépendant spécialisé dans l’analyse des investissements et les Travaux de construction/restructuration de dettes financières ou la levée de fonds , par un ressortissant de l’un de ses États membres.

L’administrateur doit être en mesure :

1. De participer activement aux réunions et délibérations des Comités et du Conseil comme tout autre administrateur ;

2. D’apporter une expertise technique, financière ou de toute autre forme indépendante au conseil ;

3. D’atténuer les conflits potentiels entre les dirigeants et des intérêts plus larges de la Société ainsi que les actionnaires ;

4. De mettre son expérience et son savoir-faire à la disposition du Conseil pour la prise de décision ;

5. De diriger certains des Comités du Conseil ;

6. L’administrateur indépendant est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Qualifications et Expérience Minimales

1. Les candidats doivent justifier d’au moins dix ans d’expérience en tant qu’administrateur au conseil d’administration d’une organisation locale ou internationale de bonne réputation ;

2. L’administrateur doit posséder des compétences et justifier d’une expérience dans l’analyse des investissements, le financement de projets de construction de logements à coût modéré, la restructuration des prêts et / ou la levée de capitaux ;

3. Il / elle doit être titulaire d’un MBA ou de tout autre diplôme d’études supérieures et justifier d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle ;

4. L’administrateur indépendant doit être une personne n’ayant aucune relation tangible avec l’institution en dehors de son mandat d’administrateur et qui :

– N’a pas été un employé ou un dirigeant de Shelter-Afrique au cours des cinq derniers exercices comptables ;

– N’a pas été un employé ou un dirigeant d’une société contrôlée directement ou indirectement par Shelter-Afrique ;

– N’a pas été un client, ou un agent financier entretenant des relations professionnelles avec l’institution ;

– N’a pas de liens familiaux avec les principaux dirigeants de l’institution ;

– N’a pas, au cours des cinq dernières années, collaboré avec Shelter-Afrique à titre professionnel par exemple en tant qu’auditeur ou conseil juridique de l’entreprise ;

– N’a pas été un administrateur de l’institution au cours des douze dernières années ;

– Ne représente pas un actionnaire ou un groupe d’actionnaires.

RÉMUNÉRATION :

Shelter-Afrique s’engage à verser une rémunération compétitive et attrayante à l’administrateur indépendant pour les déplacements et d’autres charges associées à l’exercice de ses fonctions ainsi que les indemnités de séance et / ou des jetons de présence aussi bien pour les réunions du conseil et que pour celles des comités.

CANDIDATURES :

Les candidats sont invités à adresser une lettre de motivation illustrant leur adéquation aux qualifications exigées et un curriculum vitae détaillé ainsi que les noms et adresses des références à executiveroles@shelterafrique.org et/ou Shelter Afrique Center, Longonot Road Upper Hill PO Box 41479 -00100, Nairobi, Kenya.

Les candidats doivent indiquer le poste recherché en objet dans leur lettre de candidature par courriel. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 04 février 2018. Seuls les candidats présélectionnés répondant aux exigences ci-dessus seront contactés.

Pour toute autre information sur Shelter-Afrique, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse : http://www.shelterafrique.org

shelter-afrique