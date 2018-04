NOTRE ECOLE

L’Université Internationale de Rabat est devenue dès ses premières années d’existence un modèle d’établissement innovant bénéficiant d’une attractivité grandissante et d’une image de professionnalisme et de rigueur reconnue à l’échelle nationale et internationale.

En effet, l’UIR est la première université créée dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat dans le domaine de l’enseignement supérieur. Ce partenariat permet à l’UIR de travailler à la concrétisation de tous ses objectifs d’excellence, de formation, de recherche et de participation au développement socio-économique du royaume et de la région.

Nos efforts et l’engagement constant de nos partenaires académiques nous permettent de proposer aux étudiants marocains et étrangers des formations de haut niveau qui aboutissent, pour certaines, à une double diplomation.

L’UIR , un Modèle d’enseignement innovant

Les diplomes de l’UIR

En application de la loi 01-00 et en reconnaissance de la qualité des formations dispensées par l’UIR, conjuguée à la dynamique de la recherche scientifique et de l’innovation et de l’excellence de l’infrastructure scientifique et sociale de l’UIR, la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur a donné son avis favorable à la Reconnaissance de l’UIR par l’Etat. Ceci implique que les diplômes délivrés par l’UIR seront tous admis en équivalence avec des diplômes nationaux. Le décret relatif à cette Reconnaissance listera les diplômes de l’UIR et leurs équivalents nationaux.

Étudier à l’UIR : Une Université pluridisciplinaire

L’Université Internationale de Rabat propose une offre de formation pluridisciplinaire qui couvre de nombreux domaines de formation. Ce large éventail en fait sa spécificité et sa force. Les enseignements de nos pôles de formation sont nourris par les activités de recherche et par les étroites relations tissées avec le monde industriel et professionnel. Cela dans un souci permanent d’insertion professionnelle et de réussite de nos étudiants.

Intégrer l’UIR, c’est ainsi faire le choix d’un enseignement de qualité, dynamique, favorisant l’action et l’implication des étudiants dans leur progression et la construction de leur projet personnel et professionnel.

Adresse du Campus de l’UIR à Rabat : Parc Technopolis Rabat-Shore, Rocade Rabat-Salé – 11 100 Sala el Jadida