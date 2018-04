SETYM International

NOTRE ECOLE

MISSION

Contribuer à une performance accrue des projets de

développement et des institutions publiques par une

meilleure gestion des ressources et le renforcement

des capacités.

S’associer au succès professionnel de nos

participants par le partage de notre savoir-faire et de

notre expertise.

VALEURS

SETYM conforte sa mission en souscrivant aux valeurs suivantes :

• Excellence et professionnalisme unanimement

reconnus

• Relations humaines et tradition d’hospitalité

• Ouverture sur le monde et respect des cultures

• Valorisation du partage d’expériences et esprit de collaboration

• Engagement à la satisfaction de notre clientèle dans le respect de l’éthique et la transparence

VISION

Demeurer le leader reconnu dans le renforcement des capacités en offrant des formations pratiques et innovantes.

Être un partenaire émérite dans la gestion du changement ainsi qu’un appui dans la mise en oeuvre des projets de développement.

30 ans au service du développement

LOCALISATION

85, Sainte-Catherine Ouest, 10e étage

Montréal (Québec)

Canada H2X 3P4