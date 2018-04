NOTRE ECOLE

Depuis plus de 30 ans, les MBA ESG forment des professionnels par des professionnels.

L’entreprise est au cœur de son enseignement et de ses projets pédagogiques, pour rendre les étudiants opérationnels, pour développer leur réseau et accélérer ainsi leur insertion dans le monde du travail.

Effort, expertise, dépassement, telles sont les valeurs que les étudiants partageront en intégrant les MBA ESG et la communauté des 14 000 diplômés.

NOTRE MBA INTELLIGENCE ECONOMLIQUE ET MARCHES AFRICAINS

Ouvert aux diplômés BAC+4/5 d’école de commerce et d’ingénieur, des cursus de sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion, ainsi qu’aux cadres, diplomates ou officiers en reconversion, ce programme vise à former des professionnels de la collecte d’informations de sources électroniques et humaines, de la veille concurrentielle, de l’investigation économique et financière, de l’analyse stratégique, de l’influence, de la contre-influence, et de la diffusion sécurisée du

renseignement utile à la prise de décision. Cette formation, qui ouvrira en octobre 2018, à Paris, est dirigée par Guy Gweth, spécialiste des marchés africains, en charge de « Doing Business in Africa » à Centrale Supelec depuis 6 ans.

LOCALISATION

35, avenue Philippe Auguste

75011 PARIS