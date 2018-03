NOTRE ECOLE

Créée en 1978 et dans un esprit d’innovation et de recherche constante de l’excellence, l’Université Ferhat Abbas Sétif 1 est, au fil des années, un acteur majeur et un moteur de développement indispensable pour la région.

Ouverte sur son environnement socio-économique et de par son caractère comme un pôle dédié aux sciences et technologies, l’UFAS1 est toujours engagée en s’appuyant sur une vision claire et globale qui prend en considération le poids stratégique de la région dans le développement du pays à tous les niveaux et le grand potentiel de l’université.

LOCALISATION

Université Ferhat Abbas Sétif 1, Campus El Bez.

Sétif 19000, Algérie