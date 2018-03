NOTRE ECOLE

Conçue par l’architecte brésilien Mr Oscar Niemeyer, l’Université des Sciences et de la Technologie d’Alger (U.S.T.A) a été crée officiellement par l’ordonnance N° 74–50 du 25 avril 1974, elle prendra la dénomination " Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene " USTHB en 1980), pour être un pôle de formation et de recherche dans les Sciences et la Technologie.

Dans cet esprit elle prenait la succession de la faculté des Sciences de l’Université d’Alger, la Fac centrale dans le langage des étudiants, elle englobait l’école nationale polytechnique qui en a fait partie pendant quelques années, pour redevenir autonome en 1983, avec cet objectif de développer la synergie entre les progrès des sciences et ceux de la technologie.

Depuis la création de l’USTHB, plus de cent mille étudiants sont passés sur les bancs de Bab-Ezzouar. Aujourd’hui, une communauté de prés de vingt-cinq mille personnes vit sur le campus, une vingtaine de milliers d’étudiants, plus mille cinq cent enseignants, autant de travailleurs dans les services administratifs et techniques. Entre-temps, plus de quarante mille diplômés ont été formés par l’USTHB dans les différents cycles (Ingeniorat, Licence, Magister, Doctorat...).

L’ USTHB a pour missions la formation graduée et post-graduée et la recherche dont le type d’organisation et de gestion est appelé à évoluer dans le cadre des réformes qui toucheront l’Université algérienne. Son ambition est d’assurer une formation de qualité, conforme aux standards internationaux, qui n’ignore pas l’ouverture vers les arts et les lettres et l’intégration de l’étudiant dans la société.

LOCALISATION

BP 32 EL ALIA 16111 BAB EZZOUAR ALGER.