NOTRE ECOLE

Par Dahir n° 2.75.662 du 11 Chaoual 1395 (17 Octobre 1975) et conformément aux directives Royales visant d’une part à rapprocher les établissements de l’enseignement supérieur des chercheurs et des étudiants et, d’autres part, à intégrer l’université dans son environnement propre et à promouvoir la recherche pour le développement et le bien-être régional et national, a été crée l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès. Avant la création de l’université, existaient déjà à Fès des établissement annexe des Facultés des Lettres et des Sciences Humaines et des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat ainsi qu’une cité universitaire.

Et depuis sa création, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah a connu une expansion importante tant au niveau de la structure et du nombre d’établissement qu’à celui des effectifs des enseignants chercheurs, cadres administratifs et étudiants.

Tout ceci lui confère une place de choix dans la carte universitaire du Royaume. Elle avait pour mission d’assurer l’enseignement et la recherche scientifique dans les domaines des sciences, des techniques, des sciences économiques, sociales, juridiques et humaines.l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah a su, dés sa création, accompagné du développement socio-économique de la région centre du Nord par la formation de cadres et de techniciens qualifiés et spécialisés. Aujourd’hui, l’Université est engagée dans un vaste programme de réforme qui lui permet de s’ouvrir sur des champs disciplinaires et des formations nouvelles plus diversifiées, créant ainsi de nouvelles perspectives de formation académiques et professionnelles conformément aux recommandations de la Charte Nationale d’Education et de Formation et aux dispositions de la Loi 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur.

LOCALISATION

Route Imouzzer Fès BP 2626 Fès 30000