Université du Québec à Trois-Rivières, membre du réseau de l'Université du Québec, a été créée le 19 mars 1969 avec l'intégration, à l'époque, du Centre d'études universitaires de Trois-Rivières et de l'École normale d'état Maurice-L.-Duplessis. Le recteur fondateur de l'UQTR est alors M. Gilles Boulet, une figure marquante du développement régional.

Campus UQTRSituée sur un campus d'une superficie de près de 59 hectares, et d'abord installée dans des édifices ayant appartenu au Séminaire Saint-Antoine, dirigé par les Franciscains, l'UQTR se développe au coeur de la partie moderne de la ville de Trois-Rivières. Le milieu physique qu'elle occupe offre une caractéristique intéressante avec sa topographie au relief accidenté, résultat d'une histoire morphologique vieille d'environ 10 000 ans.

En 1973, le premier édifice à vocation pédagogique à être érigé sous l'égide de l'Université du Québec à Trois-Rivières voit le jour. Il s'agit du pavillon Ringuet. La construction des bâtiments se poursuit ensuite avec les années, au rythme de l'accroissement de la clientèle et de l'apparition des nouveaux besoins.

Campus UQTRLe campus de l'UQTR regroupe aujourd'hui au-delà d'une quinzaine d'édifices accueillant, chaque année, près de 14 330 étudiants dont plus de la moitié provient d'autres régions du Québec. L'UQTR rejoint aussi les clientèles à l'externe par la présence d'un campus à Drummondville et de huit centres universitaires hors campus.

L'Université du Québec à Trois-Rivières se distingue par sa personnalité bien définie. Accessible et vivante, elle ouvre ses portes à un monde de connaissances et de défis. Sa taille moyenne et son enracinement dans le milieu, de même que par son ouverture sur le monde font que l'UQTR est une université où il fait bon étudier. Elle offre 280 programmes de formation aux trois cycles d'études et a décerné, depuis sa création, plus de 93 000 diplômes à près de 75 000 diplômés.

Avec plus de 280 programmes répartis sur trois cycles d’études, 27 départements, incluant une école d’ingénierie, une école de gestion et une école internationale de français, l’Université du Québec à Trois-Rivières se démarque par ses programmes et ses cours de qualité, la taille de ses groupes, l'expertise professorale et son milieu de vie.

Au premier cycle, plus de 80% des programmes offrent des stages. Les étudiants ont ainsi diverses possibilités de mettre en pratique les notions acquises au cours de leur scolarité.

Aux cycles supérieurs, l’UQTR offre plusieurs maîtrises, doctorats, DESS et programmes courts. De plus, des activités telles que le Concours d’affiches scientifiques et Ma thèse en 180 secondes permettent aux étudiants de diffuser leurs travaux de recherche sur différentes tribunes au Québec, au Canada et à travers le monde.

