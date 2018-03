NOTRE ECOLE

Qui nous sommes

L’Université de Moncton est la plus grande université de langue française à l’extérieur du Québec. Ses trois campus sont situés dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick d’Edmundston, de Shippagan et de Moncton.

Elle offre 165 programmes d’études, dont 38 programmes de deuxième cycle et 7 programmes de troisième cycle. Les domaines d’études comprennent l’administration, les arts, les sciences de l’éducation, l’ingénierie, la foresterie, le droit, les sciences infirmières, la nutrition-alimentation, la psychologie, les sciences, le travail social, etc. L’institution compte plus de 36 centres, chaires et instituts de recherche.

La population étudiante provient principalement du Nouveau-Brunswick, mais aussi de presque tous les pays de la Francophonie. L’université tire profit de divers programmes d’échange et accords institutionnels qui appuient la mobilité des étudiants au niveau international. De nombreux stages internationaux sont offerts aux étudiants chaque année. L’Université de Moncton est l’une des rares universités francophones au Canada à offrir aux étudiants internationaux l’occasion de travailler et d’étudier à la maîtrise.

Les quelque 5 000 étudiants qui y sont inscrits profitent d’un style d’enseignement personnalisé et d’une qualité que seule une université de taille moyenne peut offrir. L’Université de Moncton possède l’un des meilleurs ratio professeur-étudiants au pays et offre ainsi des échanges entre professeurs et étudiants et un enseignement de qualité supérieure.

Depuis sa fondation en 1963, l’Université de Moncton a remis plus de 52 000 diplômes et est devenue le centre par excellence du développement social, culturel et économique de la population acadienne du Nouveau-Brunswick. Sa gouvernance est décrite dans la Loi sur l’Université de Moncton et les Statuts et règlements. La Loi, aussi appelée la Charte de l’Université de Moncton, définit les pouvoirs de l’Université en matière d’enseignement, les pouvoirs relatifs aux biens ainsi que la constitution du Conseil des gouverneurs et celle du Sénat académique.

LOCALISATION

Université de Moncton

Campus de Moncton

18, avenue Antonine-Maillet

Moncton NB E1A 3E9

Canada