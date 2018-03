NOTRE ECOLE

L'Université Laval a été la toute première université francophone à voir le jour en Amérique. En 1663, le premier évêque de la colonie, Mgr François de Montmorency-Laval, fonde à Québec le premier établissement d'enseignement de la Nouvelle-France: le Séminaire de Québec. Près de 200 ans plus tard, en 1852, cet établissement crée l'Université Laval, la source de tout l'enseignement supérieur de langue française au Québec, au Canada et en Amérique.

L'histoire de l'Université Laval se mêle intimement à celle de la province du Québec. Cet établissement d'enseignement supérieur a longtemps formé l'élite intellectuelle québécoise francophone et son influence est toujours marquante. Encore aujourd'hui, on considère l'Université Laval comme un des principaux porte-étendards de la conservation du fait français en Amérique.

Mission

Première université francophone d'Amérique, ouverte sur le monde et animée d'une culture de l'exigence, l'Université Laval contribue au développement de la société:

-par la formation de personnes compétentes, responsables et promotrices de changement,

-par l'avancement et le partage des connaissances

dans un environnement dynamique de recherche et de création.

Valeurs

Les actions des membres de la communauté universitaire mettent au premier plan la réussite de l’étudiant et reflètent les valeurs institutionnelles fondamentales suivantes:

-le respect de la diversité des personnes, des sociétés, des savoirs et des modes de pensée

-l’approche humaniste et éthique

-le développement de la pensée et du jugement critiques

-l’engagement individuel et collectif, et le leadership

-la promotion de la création, de l’innovation et de l’excellence

LOCALISATION

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6