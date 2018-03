NOTRE ECOLE

HEC Montréal est un établissement universitaire francophone dont les programmes d’enseignement et la recherche en gestion sont de renommée internationale. L’École forme une relève en gestion qui contribue à l’essor de la société depuis 1907.

Les professeurs de HEC Montréal sont des pédagogues réputés, soucieux de transmettre leur savoir et de participer à la formation de la relève. Ce sont aussi des chercheurs, auteurs d'ouvrages pédagogiques et conférenciers lors de colloques à caractère scientifique ou professionnel. Certains siègent à des conseils d'administration, agissent comme consultants en entreprise, dirigent des associations internationales et sont fréquemment cités dans les médias.

LOCALISATION

3000 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 2A7, Canada