UNIL-Université de Lausanne

NOTRE ECOLE

Hier... et aujourd'hui

Depuis plus de 450 ans...

L'UNIL naît en 1537. Elle est alors destinée à la formation des pasteurs. Seule école de théologie protestante de langue française, elle jouit à cette époque d'une grande notoriété.

Au fil des siècles, le nombre de chaires augmente, l'enseignement se diversifie. En 1890, l'Académie reçoit le nom et le statut d'université.

En 1970, elle quitte progressivement le centre de Lausanne pour s'installer à Dorigny. La fin du 20ème siècle est témoin d'un important projet de coopération et de développement entre les universités de Lausanne, Genève, Neuchâtel et l'EPFL. En 2003, deux nouvelles Facultés naissent d'une volonté de se centrer sur l'homme et le vivant: la Faculté de biologie et médecine et la Faculté des géosciences de l'environnement.

Les atouts de l'UNIL

L'UNIL c'est:

-Une atmosphère internationale. Un cinquième des étudiantes et étudiants et un tiers du corps enseignant sont d'origine étrangère.

-Une technique de pointe, des laboratoires pourvus des dernières technologies et des auditoires spacieux et bien équipés.

-Trois facultés uniques en Suisse: droit, sciences criminelles et administration publique, biologie et médecine (FBM) ou géosciences et environnement (GSE). Parce que l'innovation requiert de nouvelles synergies.

-Une étroite collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), pour rester à l'avant-garde dans le domaine médical.

-La Bibliothèque cantonale universitaire - Lausanne (BCUL), et ses deux millions de documents: des outils de recherche modernes, un cadre de travail idéal, face au lac Léman.

-Une philosophie et une éthique de travail rassemblées dans une charte de valeurs.

-Un site exceptionnel sur la côte lémanique, agrémenté d'espaces verts. En quelques minutes, on rejoint en transport public la capitale vaudoise et ses multiples animations culturelles.

-Un catalogue important de formations continues et transversales, ainsi que d'innombrables activités sportives et culturelles, dans des domaines aussi divers que: cours de langue ou d'informatique; football, capoeira, fitness ou plongée sous-marine au Centre sportif; associations, cinéma, expositions ou théâtre à la Grange de Dorigny.

LOCALISATION

Université de Lausanne

CH-1015 Lausanne

Suisse