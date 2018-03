NOTRE ECOLE

Fondée en 2003, l’Université du Luxembourg est la seule université publique au Grand-Duché de Luxembourg.

Multilingue, internationale et centrée sur la recherche, elle se définit aussi comme une institution moderne et à visage humain.

L'Université

-Créée en 2003

-Multilingue, internationale, centrée sur la recherche

-850 intervenants (scientifiques et chercheurs) épaulent 250 professeurs, assistants-professeurs et chargés de cours

-Proche des institutions européennes et de la place financière du Luxembourg

NOS CURSUS

Trois facultés, trois centres interdisciplinaires

-La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (FSTC)

-La Faculté de Droit, d'Économie et de Finance (FDEF)

-La Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l'Éducation (FLSHASE)

-L' Interdisciplinary Centre in Security, Reliability and Trust (SnT)

-Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB)

-Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH)

Formations

-12 bachelors, 42 masters ainsi que des formations doctorales basés sur les accords de Bologne

-13 formations qualifiantes et formations continues

-Un semestre à l'étranger obligatoire en Bachelor

-Multilingue : formations généralement bilingues français / anglais ou français / allemand, d'autres trilingues ou entièrement enseignées en anglais

-Des membres du corps académique issus de 20 pays différents

-près de 6 200 étudiants issus de 113 pays différents

Recherche

-5 axes prioritaires

-11 unités de recherche

-8 chaires de dotation

-4 écoles doctorales

LOCALISATION

2, avenue de l'Université, 4365 Esch-sur-Alzette, Luxembourg