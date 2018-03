NOTRE ECOLE

L'ULB, un esprit libre depuis 1834

BRUXELLES, UNE VILLE À VISAGE HUMAIN

Au cœur de l'Europe, à 1h20 en train de Paris, 1h30 d'Amsterdam, 1h50 de Londres et de Cologne, Bruxelles offre les avantages d'une grande ville et le confort d'une métropole où il fait bon vivre.

MULTICULTURELLE ET INTERNATIONALE

Université multiculturelle, avec plus d'un tiers d'étudiants et de chercheurs étrangers, l'Université libre de Bruxelles a fait de l'international une réalité quotidienne à l'image de Bruxelles, ville cosmopolite par excellence. Sa dynamique en matière d'ouverture à l'Europe et au monde se traduit par de nombreux accords, collaborations et partenariats privilégiés avec quelques-unes des meilleures universités du monde.

UNE RECHERCHE DE POINTE

Quatre Prix Nobel scientifiques, une Médaille Fields, trois Prix Wolf et deux Prix Marie-Curie, parmi ses chercheurs et anciens étudiants, sont autant de preuves de la longue tradition d'excellence de l'Université.

Fortement impliquée dans l'Espace européen de la recherche, l'ULB participe à près de 130 projets financés par le 7e Programme-Cadre Européen. Ces dernières années, elle a obtenu sept Starting Grants de l'European Research Council (ERC) pour financer des recherches en médecine, économie, mathématiques et sciences politiques, ainsi que deux Advanced Grant en Intelligence artificielle. Son Institut d'Études européennes est par ailleurs reconnu Pôle de recherche européen Jean Monnet pour ses travaux sur l'intégration européenne.

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

Avec ses douze facultés, deux écoles et un institut, l'ULB couvre toutes les disciplines en associant très étroitement enseignement et recherche. Elle organise près de 40 programmes de 1er cycle (BA), 250 Masters et 3 Erasmus Mundus (2e cycle), et participe à 20 Ecoles doctorales où près de 1700 doctorats sont en cours.

Soucieuse d'apporter à ses étudiants une solide formation de base, un esprit critique et le goût de la recherche, l'Université rencontre aussi les besoins de nouveaux publics.

LOCALISATION

Avenue Franklin Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles ,Belgique