ESCG Bruxelles

NOTRE ECOLE

L’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion développe ses enseignements dans les secteurs de la Communication humaine et de la Gestion. Quelle que soit l’orientation choisie, l’école met l’accent sur le développement intégral de l’intelligence. La compétence recherchée inclut la gestion de soi, la lucidité et la citoyenneté.

L’ESCG s’inscrit à la croisée des cultures. Elle invite ses membres à la confrontation des points de vue. Nous sommes fiers de compter parmi nous des ressortissants du Sénégal, de Hongrie, de République Démocratique du Congo, de Tunisie, de Chine, du Niger, du Vietnam, d’Algérie, du Burkina-Faso, de République du Congo, du Danemark, du Rwanda, de Côte d’Ivoire, du Gabon, des Pays-Bas, du Bénin, du Maroc, de Centrafrique, d’Italie, du Mali, du Burundi, du Cameroun, du Togo, de Madagascar, de Bulgarie, de Lettonie, du Brésil, du Tchad, de Tchéquie, de Guinée, de France … et de Belgique.

Les étudiants, les professeurs et le personnel administratif de l’ESCG partagent une identité dont ils sont fiers, rassemblés autour d’un parcours en commun ressenti comme unique.

LOCALISATION

43, rue des Drapiers

1050 Bruxelles