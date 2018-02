NOTRE ECOLE

Créée par Décret N° 93/036 du 29 janvier 1993, l'Université de Yaoundé I est un Etablissement Public, Scientifique et Culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur.

L'Université de Yaoundé I a pour missions :

d'élaborer et de transmettre les connaissances;

de développer la recherche et la formation des hommes;

de porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche;

de procurer l'accès à la formation supérieure à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité;

de concourir à l'appui au développement et à la promotion sociale et culturelle;

de développer la pratique du bilinguisme

LOCALISATION

Joseph Tchooungui Akoa, Yaounde, Cameroun