NOTRE ECOLE

La culture pédagogique de l'ISG, son expérience internationale, ses initiatives reconnues et son corps professoral de praticiens et d'enseignants chercheurs sont autant d'atouts qui l'ont conduit aux tout premiers rangs des Grandes Écoles de Commerce.

L’ISG s’attache à mener à bien sa mission :

Notre mission est de préparer nos étudiants à devenir des dirigeants d’entreprise capables d’assumer des responsabilités de leaders et de managers en appliquant une approche holistique, et de s’adapter à un environnement en perpétuelle évolution.

En capitalisant sur la recherche de notre institution et notre expérience de l’entreprise, nous avons pour but de préparer nos étudiants à être capables de travailler dans un contexte international, à être des entrepreneurs ou dirigeants d’entreprise innovants et d’avoir une éthique socialement responsable. En reconnaissant un environnement complexe et risqué, nos étudiants développent un esprit critique et deviennent des acteurs pro-actifs dans leurs organisations.

Nous offrons une formation en gestion qui favorise une insertion dans le monde professionnel et une évolution de carrière pour nos étudiants.

LOCALISATION

8 Rue de Lota, 75116 Paris