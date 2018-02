NOTRE ECOLE

Un peu d’histoire

A sa création en 1962, elle fut d’abord ESCAE Brest, puis ESC Bretagne et Groupe ESC Bretagne Brest, avant de fusionner en 2012 avec 4 Grandes Écoles pour devenir France Business School. Brest Business School, héritière de cette histoire, a gardé le meilleur de chaque étape de sa vie et particulièrement les valeurs éducatives et la volonté d’innovation pédagogique engagées par fBS. Elle est aujourd’hui l’école du 21ème siècle qui participe au développement des étudiants et des entreprises de son territoire.

Brest Business School, membre de la Conférence des Grandes Ecoles depuis 1992, propose aujourd’hui une gamme de programmes Bachelors et Masters innovants, professionnalisants et internationaux. Parce que notre économie et notre société sont mondialisées, mais aussi pour répondre aux défis majeurs de notre planète, nos programmes intègrent les cultures économique, sociétale et technologique et les dimensions de créativité, d’innovation et d’entrepreneuriat. Ces programmes sont diffusés au travers d’une pédagogie moderne adaptée au public digital native, utilisant tous les supports et tous les lieux de connaissances.

La mise en œuvre opérationnelle de notre mission se traduit par :

-la mise à disposition aux populations d’un établissement d’enseignement supérieur au management, de qualité et résolument international, préparant les nouvelles générations de managers à relever les défis complexes de la planète et à créer la valeur économique et sociale nécessaire,

-l’amélioration des connaissances et des pratiques managériales des étudiants, des entreprises et des institutions,

-le développement des pratiques d’enseignement innovantes transposables en entreprise,

-l’ouverture d’esprit des étudiants et des professionnels,

-la contribution au développement des organisations du territoire :

-par la mise à disposition de ressources humaines multiculturelles,

-par l’aide et la prestation de service, nationale et internationale,

-par les travaux, études, conseils et recherche,

-le soutien à la création d’entreprise.

LOCALISATION

2 avenue de Provence

29200 BREST