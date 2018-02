SKEMA Business School – Paris

NOTRE ECOLE

Née en 2009 de la fusion ESC Lille et CERAM Business School, SKEMA est une business school globale qui, depuis sa création, est animée par la même ambition : former sur ses différents campus nationaux et internationaux des managers et dirigeants mobiles et adaptables, aptes à évoluer dans l’économie de la connaissance, capables d’engendrer de la performance durable en respectant les enjeux sociaux, environnementaux et financiers, désireux de créer de la valeur en innovant constamment, et respectueux de la diversité multiculturelle et sociale. SKEMA compte à ce jour 8 000 étudiants, 160 professeurs chercheurs, 6 campus dans le monde et 40 000 diplômés.

La mission et les valeurs sur lesquelles est basée la stratégie de SKEMA sont totalement en accord avec les évolutions économiques mondiales.

Former et accompagner dans leur développement personnel et professionnel des femmes et des hommes, étudiants et professionnels, à fort potentiel et venant de tous les horizons, en respectant les valeurs de l’éthique et de la responsabilité, afin qu’ils deviennent capables :

-D’évoluer dans des organisations de toutes tailles, sur tous les territoires dans un contexte multiculturel et d’économie globalisée ;

-De contribuer au développement et à la performance durable de leur organisation par leur capacité d’innovation, leurs compétences techniques, leur culture transversale et internationale.

LOCALISATION

Espl. Mona Lisa, 92400 Courbevoie