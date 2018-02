NOTRE ECOLE

Fondée à Nantes en 1900, Audencia – ex ESC Nantes, dont la dénomination est née de la conjugaison du latin « audientia » l'écoute et « audacia » l'audace – se positionne, avec une 1ère accréditation EQUIS dès 1998, parmi les meilleures Ecoles de Management européennes.

Audencia porte trois valeurs fondatrices :

-L'innovation : agir en challenger

-La coopération : réussir ensemble

-La responsabilité : affirmer notre différence

Audencia, à travers ses programmes, ses nombreux partenariats entreprise et académiques en France et à travers le monde, contribue activement au développement et au rayonnement de son territoire.

LOCALISATION

8 Route de la Jonelière

B.P. 31222

44312 Nantes, Cedex 3