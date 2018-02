NOTRE ECOLE

Créé en 1956, à l’initiative commune de Gaston BERGER Directeur des Enseignements Supérieurs au Ministère de l’Education, et du Professeur Robert GOETZ, l’IAE Paris a été fondé à partir d’une formation unique, le Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises, formation de double compétence à la gestion. La variété des profils des étudiants (ingénieurs, juristes, littéraires ou scientifiques) a toujours fait l’originalité, la force et la spécificité de l’IAE. En 1974, le CAAE, logiquement inscrit dans la filière des diplômes professionnalisés était devenu un DESS. A la faveur de l’harmonisation européenne des diplômes, la réforme LMD mise en œuvre depuis la rentrée 2006, le CAAE est devenu le Master professionnel Administration des Entreprises (MAE).

La place originale qu’occupe l’IAE à l’intérieur du réseau d’enseignement de la gestion en France n’a fait que se renforcer depuis. A la croisée des connaissances qui se développent au sein du monde scientifique (les enseignants permanents de l’IAE sont des enseignants-chercheurs) et des pratiques élaborées dans les entreprises, il est le lieu d’accueil des cadres dirigeants et des managers qui souhaitent se former aux aspects les plus actuels du management ainsi qu’à la recherche en gestion.

L’offre de formation axée vers un public d’entreprise s’est diversifiée au cours des années, en s’étendant à d’autres domaines avec la création de diplômes de 3è cycle spécialisés : Contrôle-Audit, Finance, Marketing, Systèmes d’information, Ressources Humaines et Responsabilité Sociale, Management des associations, Management international, Organisation appliquée.

En 1989, reconnaissant ces spécificités, les pouvoirs publics lui ont conféré le statut d’Etablissement Public Administratif, facilitant ainsi son développement. L’IAE qui est associé par convention à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est actuellement dirigé par le Professeur Eric Lamarque. Le conseil d’administration est présidé par Dominique Jacomet, diplômé 1987, Directeur Général de l’Institut Français de la Mode (IFM).

Les activités de recherche tiennent également une place importante. Un Master recherche et une formation doctorale sont organisés au sein de l’Ecole doctorale ED 559. Le GREGOR (Groupe de Recherche en Gestion et Organisation), regroupe depuis 1993 l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’IAE et d’autres établissements.

Dès 1996, toujours dans un souci d’adaptation à l’évolution des besoins des entreprises et des étudiants, l’IAE s’est engagé dans la voie de l’apprentissage avec la Licence DISTRISUP, puis plus récemment avec ses principaux Masters professionnels. En application du processus de Bologne, l’IAE a mis en œuvre la réforme LMD. Ainsi, en plus du Master Administration des Entreprises, les 3èmes cycles sont désormais regroupés au sein du Master Management avec sept spécialités professionnelles et une spécialité Recherche.

Mission

« Fidèle à son appartenance au service public universitaire, l’IAE de Paris est une Business School attachée au développement personnel d’individus, quelles que soient leurs origines, choisis pour leur potentiel, leurs parcours d’études ou professionnels antérieurs.

La mission de l’IAE de Paris est de favoriser la démocratisation de l’exercice de hautes responsabilités dans les organisations au travers de modalités originales comme la double compétence, l’apprentissage et la formation continue diplômante.

Cette conception de l’action de formation s’inscrit dans une vision non déterministe de la carrière professionnelle au long de la vie où le progrès de chacun est fondé sur son potentiel et son mérite.

Ancré dans les valeurs de progrès, l’IAE de Paris contribue au développement des connaissances et à leur transmission aux organisations au travers de ses actions de recherche et de formation.

Ainsi, l’institut anticipe les attentes et répond aux besoins des étudiants, des entreprises françaises ou internationales et plus généralement de la société en formant des individus dotés d’une solide culture managériale, ouverts sur le monde contemporain et soucieux du bien commun

LOCALISATION

8bis Rue de la Croix Jarry, 75013 Paris