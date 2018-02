MINES ParisTech

NOTRE ECOLE

L’École a été fondée en 1783, à l’époque où l’exploitation des mines était l’industrie de haute technologie par excellence et concentrait les problèmes de sécurité des personnels et de planification économique, voire les enjeux géopolitiques (l’accès aux matières premières rares ou stratégiques). Tout naturellement, les compétences de l’École ont suivi le développement de l’industrie et l’École étudie, développe et enseigne aujourd’hui l’ensemble des techniques utiles aux ingénieurs, y compris les sciences économiques et sociales.

Installée depuis 1816 au cœur du Quartier Latin, dans l’ancien Hôtel de Vendôme, en bordure du Jardin du Luxembourg, l’École s’est étendue en 1967 à Fontainebleau (à 500 m du château), et à Corbeil puis Évry (dans les locaux de la SNECMA), enfin en 1976 dans le parc technologique de Sophia Antipolis, à Valbonne près de Nice.

Chargée originellement de la formation des ingénieurs civils des Mines de Paris et des Corps techniques de l’État, l’École a développé depuis les années soixante des activités de recherche et d’enseignement de troisième cycle (mastères spécialisés, doctorat), en liaison avec l’industrie et en partenariat avec l’association ARMINES (fondée par l’École en 1967). L’École, membre fondateur du PRES ParisTech, continue à être au cœur de multiples projets.

LOCALISATION

60, boulevard Saint-Michel

75272 Paris cedex 06